Cristiano Ronaldo a scris istorie, după un nou gol marcat la Al Nassr. Cifre fabuloase pentru starul ajuns la 41 de ani

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a scris istorie, după ce a marcat în Al Wasl – Al Nassr 0-4, duelul din sferturile Ligii Campionilor Asiei 2. Echipa lui CR7 s-a calificat în semifinalele competiției, live în AntenaPLAY.
Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 11 al partidei. Starul lusitan a marcat superb, din pasa lui Abdulrahman Boushal.
Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze în 26 de competiții diferite, în întreaga sa carieră impresionantă. Starul lusitan nu reușise să marcheze, până la duelul cu Al Wasl, în a doua competiție din Asia.
De asemenea, Cristiano Ronaldo a ajuns la 969 de goluri marcate în întreaga carieră. Starul ajuns la 41 de ani urmărește cifra uriașă, de 1000 de goluri marcate.
🚨 CRISTIANO RONALDO HAS NOW SCORED 969 GOALS. pic.twitter.com/mQZSmCMJyS
Celelalte goluri ale lui Al Nassr au fost marcate de Inigo Martinez, Al Amri și Sadio Mane. Fostul star al lui Liverpool a închis tabela, în minutul 80.
Pentru un loc în marea finală a Ligii Campionilor Asiei 2, Al Nassr se va duela cu învingătoarea partidei Al Ahli Doha – Al Hussein. În ultimul act al competiției s-a calificat deja Gamba Osaka, după victoria cu Bangkok United, scor 3-1, la general.
