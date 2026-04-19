Cristiano Ronaldo a scris istorie, după un nou gol marcat la Al Nassr. Cifre fabuloase pentru starul ajuns la 41 de ani

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 19:57

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a scris istorie, după ce a marcat în Al Wasl – Al Nassr 0-4, duelul din sferturile Ligii Campionilor Asiei 2. Echipa lui CR7 s-a calificat în semifinalele competiției, live în AntenaPLAY.

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 11 al partidei. Starul lusitan a marcat superb, din pasa lui Abdulrahman Boushal.

Cristiano Ronaldo a reușit să marcheze în 26 de competiții diferite, în întreaga sa carieră impresionantă. Starul lusitan nu reușise să marcheze, până la duelul cu Al Wasl, în a doua competiție din Asia.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a ajuns la 969 de goluri marcate în întreaga carieră. Starul ajuns la 41 de ani urmărește cifra uriașă, de 1000 de goluri marcate.

Celelalte goluri ale lui Al Nassr au fost marcate de Inigo Martinez, Al Amri și Sadio Mane. Fostul star al lui Liverpool a închis tabela, în minutul 80.

Pentru un loc în marea finală a Ligii Campionilor Asiei 2, Al Nassr se va duela cu învingătoarea partidei Al Ahli Doha – Al Hussein. În ultimul act al competiției s-a calificat deja Gamba Osaka, după victoria cu Bangkok United, scor 3-1, la general.

