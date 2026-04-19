Al-Wasl – Al Nassr 0-3. Echipa lui Ronaldo luptă pentru semifinalele AFC Champions League 2

Al-Wasl și Al-Nassr se luptă duminică după-amiază pentru un loc în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2, a doua cea mai tare competiție continentală din orient.
Al-Wasl – Al Nassr 0-3
Min. 27: GOL! Spectacol făcut de oaspeți! Punctează și Al Amri.
Min. 24: GOL! Inigo Martinez dublează avantajul în urmei unei lovituri de colț.
Min. 11: GOL! Cristiano Ronaldo deschide scorul după o acțiune frumoasă de atac a oaspeților.
Min. 1: Start de meci!
- Al-Wasl: Ali – Malheiro, Adryelson, Vareta, Hugo – Sidibe, Janeer – Alzate, Gimenez, Serginho – Borja.
- Al-Nassr: Bento – Angelo, Martinez, Boushal, Simakan – Al Amri, Brozovic, Mane – Joao Felix, Coman, Cristiano Ronaldo.
Duelul dintre Al-Wasl și Al-Nassr se va disputa într-o manșă unică, decizie luată de organizatori pentru a se mișca mai repede după ce partidele din orient au avut de suferit ca urmare a războiului izbucnit în luna februarie.
Formația din Emiratele Arabe Unite a ajuns în această fază a competiției după ce a învins-o pe Al-Zawraa, echipă din Iraq. În tur, Al-Wasl a fost învinsă cu 3-2, însă a întors rezultatul și a câștigat cu 4-2 manșa a doua.
Al-Nassr, de cealaltă parte, a avut o misiune extrem de facilă în duelul din optimi cu Arkadag, echipă din Turkmenistan. Liderul din Arabia Saudită s-a calificat după un “dublu” 1-0 în care Jorge Jesus nici măcar nu și-a folosit principalii jucători.
Echipa care se califică o va înfrunta pe învingătoarea partidei dintre Al Ahli Doha (Qatar) și Al-Hussein (Iordania), meci care se joacă tot azi, de la ora 22:00. Pe cealaltă parte de tablou, unde au evoluat echipe din estul Europei, Gamba Osaka, din Japonia, a ajuns deja în marea finală.
- Buriram – Shabab Al-Ahli 2-3. Echipa lui Bogdan Planic s-a calificat dramatic în semifinale, după prelungiri!
- Machida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei
- Gol fabulos în Al-Ahli – Johor DT! A punctat cu un șut năprasnic și a celebrat cu suporterii
- Eliminare incredibilă în Al-Ahli – Johor DT! Și-a accidentat adversarul cu o lovitură de K1
- Al Ittihad-Al Wahda 1-0! Gazdele s-au calificat în sferturi cu un gol din penalty, în minutul 120+10! Tractor-Shabab Al-Ahli 0-3