Andrei Nicolae Publicat: 19 aprilie 2026, 17:00

Al-Wasl – Al Nassr 0-3. Echipa lui Ronaldo luptă pentru semifinalele AFC Champions League 2

Cristiano Ronaldo / Getty Images

Al-Wasl și Al-Nassr se luptă duminică după-amiază pentru un loc în semifinalele Ligii Campionilor Asiei 2, a doua cea mai tare competiție continentală din orient.

Partida din sferturile turneului va fi transmisă de la ora 17:00 pe AntenaPLAY și va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Al-Wasl – Al Nassr 0-3

Min. 27: GOL! Spectacol făcut de oaspeți! Punctează și Al Amri.

Min. 24: GOL! Inigo Martinez dublează avantajul în urmei unei lovituri de colț.

Min. 11: GOL! Cristiano Ronaldo deschide scorul după o acțiune frumoasă de atac a oaspeților.

Min. 1: Start de meci!

  • Al-Wasl: Ali – Malheiro, Adryelson, Vareta, Hugo – Sidibe, Janeer – Alzate, Gimenez, Serginho – Borja.
  • Al-Nassr: Bento – Angelo, Martinez, Boushal, Simakan – Al Amri, Brozovic, Mane – Joao Felix, Coman, Cristiano Ronaldo.

Duelul dintre Al-Wasl și Al-Nassr se va disputa într-o manșă unică, decizie luată de organizatori pentru a se mișca mai repede după ce partidele din orient au avut de suferit ca urmare a războiului izbucnit în luna februarie.

Formația din Emiratele Arabe Unite a ajuns în această fază a competiției după ce a învins-o pe Al-Zawraa, echipă din Iraq. În tur, Al-Wasl a fost învinsă cu 3-2, însă a întors rezultatul și a câștigat cu 4-2 manșa a doua.

Al-Nassr, de cealaltă parte, a avut o misiune extrem de facilă în duelul din optimi cu Arkadag, echipă din Turkmenistan. Liderul din Arabia Saudită s-a calificat după un “dublu” 1-0 în care Jorge Jesus nici măcar nu și-a folosit principalii jucători.

Echipa care se califică o va înfrunta pe învingătoarea partidei dintre Al Ahli Doha (Qatar) și Al-Hussein (Iordania), meci care se joacă tot azi, de la ora 22:00. Pe cealaltă parte de tablou, unde au evoluat echipe din estul Europei, Gamba Osaka, din Japonia, a ajuns deja în marea finală.

