Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 12:55

Cum poate ajunge Ianis Stoica la Dinamo liber de contract

Ianis Stoica, în timpul unui meci jucat pentru Estrela / Profimedia

Situație critică la Estrela Amadora, formația din Portugalia pentru care evoluează, din această vară, Ianis Stoica. Clubul lusitan se confruntă cu probleme financiare majore și a intrat într-o procedură de reorganizare, menită să evite falimentul.

Presa portugheză anunță că gruparea are datorii semnificative, inclusiv aproximativ 5 milioane de euro către Flamengo. În total, obligațiile financiare ale clubului se ridică la circa 15 milioane de euro, sumă dificil de acoperit într-un termen scurt.

În acest context, conducerea a decis să inițieze procedura de insolvență, care permite eșalonarea datoriilor. Totul depinde însă de decizia tribunalului, care poate aproba sau respinge cererea. În cazul unui verdict negativ, Estrela Amadora riscă falimentul.

Un astfel de scenariu ar avea consecințe directe asupra lui Ianis Stoica, care ar deveni liber de contract și ar putea semna cu orice echipă.

În trecut, Dinamo București a insistat pentru transferul atacantului, însă negocierile cu FC Hermannstadt au eșuat din cauza pretențiilor financiare ridicate, estimate la 1,5 milioane de euro.

