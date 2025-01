„Voi da 100%” Ianis Stoica a dat cărţile pe faţă despre transferul la Dinamo: „Nu pot să vin aici să vă mint” - Antena Sport

„Am un respect față de cei de acolo, pentru că m-au promovat în prima ligă. Probabil dacă n-ar fi fost ei aș fi ieșit mai greu la rampă la Liga 1. Nu sunt genul de jucător… Și în viitor dacă voi semna cu Dinamo nu sunt genul să înjur Steaua. E clar că dacă voi juca împotriva Stelei, voi da 100%. Nu țin cont! Și anul acesta am dat 100%, dar erau câțiva în tribună care mă întrebau de ce nu m-am dat la o parte. Nu! Îmi fac treaba cât mai bine.

Probabil dacă au renunțat la mine nu mai au nevoie de serviciile mele. Dar în fotbal… Consider că trebuie să o iei pe drumul tău. Nu mai am niciun fel de regret că am plecat de la Steaua (n.r. FCSB). Normal că îi respect și vorbesc frumos pentru că ei m-au promovat la Liga 1. Dacă voi juca împotriva unei rivale a Stelei, niciodată nu o să înjur echipa care m-a promovat la Liga 1 și ei trebuie să înțeleagă acest lucru, că dacă ei nu erau, probabil eu nu eram la acest nivel”, a mai spus fotbalistul, conform sursei citate.