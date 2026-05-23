Mihai Pintilii lasă loc de o revenire la FCSB: “Am fost sunat, nu se ştie niciodată!” Nu l-a surprins numirea lui Baciu

Mihai Pintilii a fost sunat de Gigi Becali în vederea unei reveniri la FCSB. El a recunoscut că despărţirea de FCSB a fost una dificilă şi au fost momente când chiar a plecat de-acasă spre baza sportivă a echipei.
“Te adaptezi, vezi altfel programul. Nu te mai duci zi de zi la antrenamente. Îţi e greu! Recunosc. Două sau trei săptămâni aveam tendinţa să mă duc spre bază, dar făceam cale întoarsă.
(n.red – Unul dintre copiii tăi ţi-a urat succes la FCSB, deci te aşteaptă să te întorci) Da, am fost şi sunat. Mă bucur, dar vedem. Nu se ştie niciodată. Nu zic niciodată NU, dar deocadată sunt liniştit, sunt liber. Vedem ce decide viitorul”, a declarat Pintilii, care lasă astfel loc unei noi colaborări cu Gigi Becali.
Cât priveşte meciul de baraj, cu Botoşani, fostul tenician de la FCSB crede că este momentul ca jucătorii se se revanşeze faţă de fani cu o calificare în Conference League, după un sezon ratat.
“Am un pic emoţii, anul a fost greu, dar cred că o echipă mare trebuie să se respecte şi să câştige fără drept de apel. Nu mai ai nevoie decât de motivaţia ta interioară. Aici cred că trebuie să se facă diferenţa . Când ai făcut un sezon ratat, acum ai şansa să salvezi cât de cât. Mi se pare că motivaţia lor ar trebui să fie mult mai mare.
Le-a lipsit motivaţia. Să zic aşa… A fost o automulţumire din partea tuturor. Ne-am văzut un pic prea buni toţi. Toată lumea. Nu zic că să dau în jucători, că nu dau niciodată în jucători. Probabil ai tratat unele meciuri mai lejer şi nu ai mai avut cum să recuperezi anumite puncte când trebuia”, a declarat Pintilii.
Întrebat dacă a fost surprins de numirea lui Marius Baciu, Pintilii a recunoscut că actualul antrenor de la FCSB a mai fost în vederile lui Gigi Becali: “Nu. Au mai fost discuţii să vină antrenor. Eu eram în staff. Că sunt şase ani de când m-am retras. Acum depinde de el, fiecare îşi croieşte drumul. Eu mi-aş dori să reuşească. Clubul ăsta nu merită unde a ajuns”.
