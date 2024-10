Billel Omrani, schimbare radicală de look la debutul pentru Poli Iaşi! Cum arată acum fostul atacant de la FCSB - Antena Sport

Billel Omrani, schimbare radicală de look la debutul pentru Poli Iaş

Billel Omrani a apărut cu o schimbare radicală de look la debutul pentru Poli Iaşi. Omrani a bifat primele minute pentru noua echipă şi a uimit cu look-ul său. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO)

Billel Omrani a apărut cu părul împletit şi cu greu a putut fi recunoscut. Omrani a semant în august cu Poli Iaşi, dar nu a putut juca până acum din cauza problemelor de sănătate şi a lipsei de condiţie fizică. Omrani a mai jucat în România la CFR Cluj, FCSB şi Petrolul Ploieşti.

Cu UTA, Omrani a fost titular şi a jucat tot meciul în partida pe care Poli Iaşi a terminat-o la egalitate cu Poli Iaşi, scor 1-1.

„Am putut să joc şi sunt fericit. Da, efortul a fost foarte mare, am fost puţin aşa şi aşa, acum sunt fericit că am revenit pe teren, unde mă simt cel mai bine. A început bine UTA, apoi am dat gol pe un contraatac frumos, după a fost un meci agresiv de ambele părţi.

A fost un meci ok, corect şi puteam fi mai ofensivi. Avem şanse mari să ieşim din grupa asta şi să mergem mai departe în Cupa României. E un obiectiv pentru toate echipele, iar în campionat sper să mergem cât mai sus. Da, am mentalitate de câştigător şi vreau să ajut echipa, iar echipa pe mine, să câştigăm meciuri, să marchez şi să dau pase decisive. Sper să fiu în lot cu Oţelul duminică”, a spus Billel Omrani la primasport.ro.