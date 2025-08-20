Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso a oferit scurte declaraţii despre Kylian Mbappe, după ce starul francez a marcat la debutul în noul sezon la Real Madrid. “Galacticii” au câştigat partida din runda inaugurală de La Liga, scor 1-0, cu Osasuna.

Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei disputate pe “Santiago Bernabeu”. El a transformat un penalty în minutul 51.

Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după Real Madrid – Osasuna 1-0

Xabi Alonso a declarat că în noul sezon, Kylian Mbappe pare a fi mult mai motivat. Antrenorul lui Real Madrid este de părere că tricoul cu numărul 10, “moştenit” de la Luka Modric, reprezintă o motivaţie în plus pentru starul francez.

Totodată, după debutul oficial ca antrenor al lui Real Madrid, într-un meci pe Santiago Bernabeu, Xabi Alonso s-a declarat extrem de fericit de faptul că se află pe banca “galacticilor”.

“Au fost lucruri bune şi unele care trebuie îmbunătăţite, drumul e lung. Ne-a lipsit prospeţimea, dar victoria ne oferă linişte. Trebuie să analizăm lucrurile pentru a ne îmbunătăţi. Sunt şi părţi pozitive, începând cu rezultatul. După două săptămâni de pregătire, împotriva unei echipe care a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a se antrena, ne-au lipsit anumite lucruri, dar asta ne va oferi stabilitate pentru a continua.