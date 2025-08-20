Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid - Antena Sport

Xabi Alonso a oferit scurte declaraţii despre Kylian Mbappe, după ce starul francez a marcat la debutul în noul sezon la Real Madrid. “Galacticii” au câştigat partida din runda inaugurală de La Liga, scor 1-0, cu Osasuna.
Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei disputate pe “Santiago Bernabeu”. El a transformat un penalty în minutul 51.
Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după Real Madrid – Osasuna 1-0
Xabi Alonso a declarat că în noul sezon, Kylian Mbappe pare a fi mult mai motivat. Antrenorul lui Real Madrid este de părere că tricoul cu numărul 10, “moştenit” de la Luka Modric, reprezintă o motivaţie în plus pentru starul francez.
Totodată, după debutul oficial ca antrenor al lui Real Madrid, într-un meci pe Santiago Bernabeu, Xabi Alonso s-a declarat extrem de fericit de faptul că se află pe banca “galacticilor”.
“Au fost lucruri bune şi unele care trebuie îmbunătăţite, drumul e lung. Ne-a lipsit prospeţimea, dar victoria ne oferă linişte. Trebuie să analizăm lucrurile pentru a ne îmbunătăţi. Sunt şi părţi pozitive, începând cu rezultatul. După două săptămâni de pregătire, împotriva unei echipe care a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a se antrena, ne-au lipsit anumite lucruri, dar asta ne va oferi stabilitate pentru a continua.
Tricoul sau Santiago Bernabeu nu au reprezentat o presiune pentru jucători. Sunt foarte fericit să fiu aici, pe acest nou Bernabeu, să simt cum se aude…foarte plăcut, sincer.
(N.r. Despre Kylian Mbappe) Simt că vrea mai mult, aţi putut vedea asta azi. Nu ştiu dacă e datorită tricoului cu numărul 10, dar asta arată”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Osasuna 1-0.
Real Madrid, victorie la limită în prima etapă din La Liga
