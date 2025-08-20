Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid

Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid

Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid

Publicat: 20 august 2025, 9:13

Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după ce a marcat la debutul în noul sezon pentru Real Madrid

Kylian Mbappe, bucurie în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

Xabi Alonso a oferit scurte declaraţii despre Kylian Mbappe, după ce starul francez a marcat la debutul în noul sezon la Real Madrid. “Galacticii” au câştigat partida din runda inaugurală de La Liga, scor 1-0, cu Osasuna.

Kylian Mbappe a marcat unicul gol al partidei disputate pe “Santiago Bernabeu”. El a transformat un penalty în minutul 51.

Ce a spus Xabi Alonso despre Kylian Mbappe, după Real Madrid – Osasuna 1-0

Xabi Alonso a declarat că în noul sezon, Kylian Mbappe pare a fi mult mai motivat. Antrenorul lui Real Madrid este de părere că tricoul cu numărul 10, “moştenit” de la Luka Modric, reprezintă o motivaţie în plus pentru starul francez.

Totodată, după debutul oficial ca antrenor al lui Real Madrid, într-un meci pe Santiago Bernabeu, Xabi Alonso s-a declarat extrem de fericit de faptul că se află pe banca “galacticilor”.

“Au fost lucruri bune şi unele care trebuie îmbunătăţite, drumul e lung. Ne-a lipsit prospeţimea, dar victoria ne oferă linişte. Trebuie să analizăm lucrurile pentru a ne îmbunătăţi. Sunt şi părţi pozitive, începând cu rezultatul. După două săptămâni de pregătire, împotriva unei echipe care a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a se antrena, ne-au lipsit anumite lucruri, dar asta ne va oferi stabilitate pentru a continua.

Tricoul sau Santiago Bernabeu nu au reprezentat o presiune pentru jucători. Sunt foarte fericit să fiu aici, pe acest nou Bernabeu, să simt cum se aude…foarte plăcut, sincer.

(N.r. Despre Kylian Mbappe) Simt că vrea mai mult, aţi putut vedea asta azi. Nu ştiu dacă e datorită tricoului cu numărul 10, dar asta arată”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Osasuna 1-0.

Real Madrid, victorie la limită în prima etapă din La Liga

Atacantul francez Kylian Mbappe a ajutat echipa Real Madrid să învingă cu scorul de 1-0 formaţia Osasuna Pamplona, în ultimul meci al etapei inaugurale a campionatului Spaniei 2025-2026, disputat marţi seara pe stadionul Santiago Bernabeu.

Mbappe, căpitanul selecţionatei Franţei şi cel mai bun marcator din La Liga în sezonul trecut, a transformat penalty-ul care a adus victoria madrilenilor şi pe care tot el l-a obţinut, în debutul reprizei secunde (51).

Noul număr 10 de la Real Madrid a asigurat astfel o victorie la limită, dar meritată, echipei antrenate de Xabi Alonso, care l-a înlocuit pe italianul Carlo Ancelotti după un sezon dezamăgitor, fără niciun trofeu major, în care madrilenii s-au clasat pe locul secund în liga spaniolilor, în spatele “eternei rivale” FC Barcelona.

Kylian Mbappe, desemnat omul meciului, va avea din ocazia să-şi etaleze forma bună din acest debut de sezon duminică seara, pe terenul nou promovatei Oviedo.

