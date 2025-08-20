Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City. Acord pentru transferul uriaş pregătit de Pep Guardiola - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma e tot mai aproape de transferul la Manchester City. După despărţirea de PSG, portarul italian e la un pas de formaţia antrenată de Pep Guardiola.

Gianluigi Donnarumma a intrat în ultimul an de contract cu PSG, formaţie alături de care a cucerit trofeul Champions League în luna mai. Portarul e decis să se despartă de francezi, nefiind inclus în lot pentru partidele cu Tottenham, din Supercupa Europei, şi Nantes, din prima etapă din Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City

Astfel, cei de la Manchester City l-au pus imediat pe lista de transferuri pe Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, a dezvăluit faptul că “cetăţenii” au ajuns la un acord cu portarul de 26 de ani.

Cele două părţi au ajuns la o înţelegere de principiu pentru un contract valabil până în vara lui 2030. Oficialii lui Manchester City aşteaptă să-l vândă pe Ederson, pentru a avansa negocierile cu Gianluigi Donnarumma.

Ederson are ofertă de la Galatasaray şi e aproape de plecarea de la Manchester City. “Cetăţenii” ar urma să încaseze suma de zece milioane de euro în schimbul portarului brazilian.