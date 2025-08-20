Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City. Acord pentru transferul uriaş pregătit de Pep Guardiola - Antena Sport

Gianluigi Donnarumma e tot mai aproape de transferul la Manchester City. După despărţirea de PSG, portarul italian e la un pas de formaţia antrenată de Pep Guardiola.
Gianluigi Donnarumma a intrat în ultimul an de contract cu PSG, formaţie alături de care a cucerit trofeul Champions League în luna mai. Portarul e decis să se despartă de francezi, nefiind inclus în lot pentru partidele cu Tottenham, din Supercupa Europei, şi Nantes, din prima etapă din Ligue 1.
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de Manchester City
Astfel, cei de la Manchester City l-au pus imediat pe lista de transferuri pe Gianluigi Donnarumma. Jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, a dezvăluit faptul că “cetăţenii” au ajuns la un acord cu portarul de 26 de ani.
Cele două părţi au ajuns la o înţelegere de principiu pentru un contract valabil până în vara lui 2030. Oficialii lui Manchester City aşteaptă să-l vândă pe Ederson, pentru a avansa negocierile cu Gianluigi Donnarumma.
Ederson are ofertă de la Galatasaray şi e aproape de plecarea de la Manchester City. “Cetăţenii” ar urma să încaseze suma de zece milioane de euro în schimbul portarului brazilian.
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma
Vestiarul lui Paris Saint-Germain regretă plecarea lui Gianluigi Donnarumma, mai mulţi fotbalişti ai campioanei Franţei şi a Europei aducându-i un omagiu portarului italian pe reţelele de socializare, scrie site-ul eurosport.fr.
După ce nu a fost convocat pentru meciul din Supercupa Europei de miercuri seară, cu Tottenham, Donnarumma şi-a luat rămas bun de la PSG într-un mesaj postat pe reţelele de socializare. Ulterior, mai mulţi jucători, care au împărtăşit viaţa de zi cu zi a italianului la Paris, i-au transmis mesaje publice de simpatie, arătând rolul esenţial pe care l-a jucat în vestiar.
“Mulţumesc pentru tot, numărul unu”, a scris Ousmane Dembele cu trei emoji-uri în formă de inimă. “Cel mai bun, mulţumesc, Gigio”, a răspuns Desire Doue, care a marcat de două ori în finala Ligii Campionilor. “Uno di noi” (“unul dintre ai noştri”, în italiană), a scris Achraf Hakimi, notează agerpres.ro.
Kylian Mbappe, care a jucat alături de Gianluigi Donnarumma la Paris între 2021 şi 2024, a postat o inimă sub mesajul fostului milanez.
În fine, într-o conferinţă de presă, căpitanul Marquinhos “i-a mulţumit lui Gigio din adâncul inimii”. El a adăugat: “Ceea ce a făcut sezonul trecut a fost incredibil. Datorită lui am ajuns în finală şi am câştigat acest trofeu. Trebuie să-i mulţumim pentru munca depusă. Este un prieten foarte bun, un om foarte bun şi un lider foarte bun în vestiar.”
- “A fost frustrat”. Motivul pentru care Dinamo a renunţat la Hakim Abdallah. Ce relaţie avea cu Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova a plecat la Istanbul pentru confruntarea cu Başakşehir. Cine a făcut deplasarea alături de lotul lui Rădoi
- Probleme pentru FCSB la plecarea în Scoţia. Ce s-a întâmplat cu jucătorii care nu au primit vize
- Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: “Am semnat, e cea mai bună decizie”
- Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui