Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: "Am semnat, e cea mai bună decizie" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: “Am semnat, e cea mai bună decizie”

Publicat: 20 august 2025, 10:15

Andrei Nicolescu, la stadion / Profimedia

Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va evolua, de fapt, Dinamo, în acest sezon. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că echipa se va muta pe Arena Naţională.

În sezonul trecut, cât şi în prima rundă din actuala stagiune, disputată pe teren propriu, “câinii” au evoluat pe stadionul Arcul de Triumf.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a apărut o neînţelegere cu oficialii arenei Arcul de Triumf, astfel că s-a luat decizia ca Dinamo să dispute meciurile din acest an pe cel mai mare stadion al ţării.

Totodată, preşedintele lui Dinamo a transmis şi faptul că nu diferă prea mult costurile închirierii celor două stadioane. Pentru un meci de campionat jucat pe Arena Naţională, “câinii” plătesc suma de 13.000 de euro.

“Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Noi vrem să stăm departe de orice tip de conflict.

Există o zonă, hai să zic necunoscută, legată de ce se întâmpla pe Arcul de Triumf… cu ce ar trebui să impună Arcul şi cu notificarea pe care am primit-o… sunt zone pe care nu le-am explorat şi am zis că e mai bine să luăm decizia asta, care vine la pachet cu ce ne dorim noi: să obişnuim jucătorii să joace pe o arenă mai mare, să obişnuim publicul nostru să vină pe o arenă mai bună şi să jucăm pe un gazon mai bun.

Noi, anul trecut, am suferit mult muscular din perspectiva asta, că am jucat pe un teren care e un pic mai moale, plin de nisip.

Similare, la momentul ăsta (n.r. costurile pe Arcul de Triumf şi pe Arena Naţională)”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Avertismentul lui Adrian Mutu pentru Dinamo

Adrian Mutu, fost jucător al lui Dinamo, le-a transmis un avertisment serios “câinilor”. Dinamo nu a avut un start catastrofal de sezon, având 9 puncte după 6 meciuri şi fiind pe locul 8 în Liga 1.

”Dinamo e timpul să treacă la următorul nivel. Dinamo a arătat bine în mare parte din sezonul trecut. În play-off nu a arătat bine deloc, dar se știe că nu aveau lot de play-off. Kopic face o treabă bună, au găsit acolo un echilibru. O problemă e că nu s-au făcut transferurile necesare pentru a face saltul calitativ pe care suflarea dinamovistă îl aștepta.

Are același lot, dacă nu puțin mai jos decât în sezonul trecut, iar rezultatele se văd, în anumite meciuri se clatină. Nu au adunat punctele pe care le-ar fi reușit cu o infuzie de jucători de calitate.

Dacă vor prinde play-off-ul, se va întâmpla ce s-a întâmplat și anul trecut. Să sperăm că în iarnă vor aduce jucători de mai mare calitate”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

