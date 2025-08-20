Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va juca, de fapt, Dinamo: "Am semnat, e cea mai bună decizie" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat pe ce stadion va evolua, de fapt, Dinamo, în acest sezon. Preşedintele “câinilor” a confirmat faptul că echipa se va muta pe Arena Naţională.

În sezonul trecut, cât şi în prima rundă din actuala stagiune, disputată pe teren propriu, “câinii” au evoluat pe stadionul Arcul de Triumf.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a apărut o neînţelegere cu oficialii arenei Arcul de Triumf, astfel că s-a luat decizia ca Dinamo să dispute meciurile din acest an pe cel mai mare stadion al ţării.

Totodată, preşedintele lui Dinamo a transmis şi faptul că nu diferă prea mult costurile închirierii celor două stadioane. Pentru un meci de campionat jucat pe Arena Naţională, “câinii” plătesc suma de 13.000 de euro.

“Anul ăsta am semnat pentru Arena Naţională. Noi vrem să stăm departe de orice tip de conflict.