Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo: "Dacă eu aş fi acolo...". Ce jucător l-a cucerit - Antena Sport

Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo: “Dacă eu aş fi acolo…”. Ce jucător l-a cucerit

Publicat: 20 august 2025, 9:40

Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo: Dacă eu aş fi acolo…. Ce jucător l-a cucerit

Cătălin Cîrjan, alături de coechipierii de la Dinamo/ Sport Pictures

Cristi Borcea le-a dat un sfat şefilor de la Dinamo. Fostul patron din Ştefan cel Mare a declarat că echipa lui Zeljko Kopic are nevoie de un nou atacant, care să-l pună în valoare pe căpitanul Cătălin Cîrjan.

Cristi Borcea s-a declarat cucerit de evoluţiile lui Cătălin Cîrjan, din acest sezon. Mijlocaşul este titular indiscutabil la Dinamo, reuşind să marcheze un gol şi să ofere două pase decisive, în primele şase etape disputate.

Cristi Borcea, sfat pentru şefii lui Dinamo

Cristi Borcea a declarat că până la sfârşitul anului, Cătălin Cîrjan are mari şanse să fie convocat de Mircea Lucescu la echipa naţională.

“Am spus după meciul cu FCSB, Dinamo, în momentul de față, nu are echipă de play-off. A plecat Homawoo, fundașul central, a plecat Olsen care era un mijlocaș care alerga foarte mult și recupera foarte mult, la fel Selmani și Politic. Dacă ar fi să dau un sfat sau eu dacă aș fi la Dinamo… în momentul de față, Dinamo are cel mai bun jucător din România, pe Cătălin Cîrjan. Dacă vă uitați atent, el are minim două ocazii pe meci.

Dinamo nu are un vârf să poată să alerge, să intre în combinații, să producă spații. Dacă aș fi eu la Dinamo, luam un vârf să pot să-l pun în valoare pe Cîrjan. Cred că până la sfârșitul anului o să-l vedem și la națională, iar pe el se pot lua bani foarte mulți. Face două milioane de euro în momentul de față, dar trebuie să ajungă la echipa națională și să meargă în cupele europene”, a declarat Cristi Borcea, conform prosport.ro.

Cătălin Cîrjan, mesaj de luptă după ultimul meci al lui Dinamo

Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă.

“Sunt dezamăgit. Am jucat acasă, nu ne putem mulțumi cu un punct. Fanii au fost incredibili, ca de fiecare dată.

A semănat cu repriza a 2-a cu Metaloglobus, nu am fost compacți. După ne-am montat mai bine, am ieșit bine de la cabine și am arătat mai bine în partea a doua.

Nu am o explicație, și după meciul cu Metaloglobus am spus că nu vom mai face asta, în meciul acesta am arătat la fel. Jucăm pentru Dinamo, trebuie să arătăm altfel! Trebuie să jucăm foarte bine și să arătăm bine. Trebuie să fim mult mai bine, să fim cum am fost astăzi în a doua repriză. Trebuie să fim agresivi, să facem jocul de posesie, asta înseamnă Dinamo.

Ne simțim bine și pe Arenă și pe Arc. Aici e gazonul foarte bun, mă simt mai bine, dar, în rest îmi e indiferent.”, a spus Cătălin Cîrjan, la digisport.ro.

