Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "E grav" - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.
Momentul care a generat multă intrigă a fost comentat și de Florin Prunea, iar fostul membru al Generației de Aur este de părere că oficialul FRF va fi nevoit să ofere explicații.
Florin Prunea: “O scoate și hop, Corvinul”
Fostul portar a urmărit ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru play-off-ul din Cupa României și nu a rămas deloc indiferent. Prunea este de părere că acțiunea efectuată de Gabriel Bodescu ar fi una premeditată, confirmând astfel teoria suporterilor supărați care au semnalat și ei acest aspect.
“Problema e când o bagă pe Corvinul (n.r. biletul) ultima în bilă. E bila pe care nu o mișcă din acea mână. Acolo e toată treaba, nu acum când extrage. Corvinul este ultima bila pe care el o pune.
E ultima, se uită la ea, se vede. Se uită la bilet, o vede. Eu nu am văzut-o, mi-a trimis-o un suporter. Se vede, se uită la bilet, îl bagă înăutru. E ultima introdusă în bol, o ține cu mâna stângă, o ‘mermelește’, o ia cu dreapta și iese Corvinul. El știe care e bila. Șmecheria e înainte de tragere, când o pune în bol.
O scoate și hop, Corvinul! Aici îți lasă impresia că nu au loc bilele. Nu întâmplător, e pun ochit, punct lovit. Trebuie să dea explicația domnul Bodescu. E grav ce se întâmplă.
A pus bila acolo, uită-te la mâna stângă. Hop, hop, hop, tot acea bilă este“, a declarat Prunea, potrivit Digi Sport.
În momentul tragerii la sorți, în urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început. În urmă cu puțin timp, FRF a venit cu un comunicat prin care a negat complet acuzațiile aduse de suporterii supărați.