Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "E grav" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “E grav”

Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “E grav”

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 18:49

Comentarii
Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: E grav

Florin Prunea - Tragere la sorți / Colaj Hepta + YouTube FRF TV

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momentul care a generat multă intrigă a fost comentat și de Florin Prunea, iar fostul membru al Generației de Aur este de părere că oficialul FRF va fi nevoit să ofere explicații.

Florin Prunea: “O scoate și hop, Corvinul”

Fostul portar a urmărit ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru play-off-ul din Cupa României și nu a rămas deloc indiferent. Prunea este de părere că acțiunea efectuată de Gabriel Bodescu ar fi una premeditată, confirmând astfel teoria suporterilor supărați care au semnalat și ei acest aspect.

Problema e când o bagă pe Corvinul (n.r. biletul) ultima în bilă. E bila pe care nu o mișcă din acea mână. Acolo e toată treaba, nu acum când extrage. Corvinul este ultima bila pe care el o pune.

E ultima, se uită la ea, se vede. Se uită la bilet, o vede. Eu nu am văzut-o, mi-a trimis-o un suporter. Se vede, se uită la bilet, îl bagă înăutru. E ultima introdusă în bol, o ține cu mâna stângă, o ‘mermelește’, o ia cu dreapta și iese Corvinul. El știe care e bila. Șmecheria e înainte de tragere, când o pune în bol.

Reclamă
Reclamă

O scoate și hop, Corvinul! Aici îți lasă impresia că nu au loc bilele. Nu întâmplător, e pun ochit, punct lovit. Trebuie să dea explicația domnul Bodescu. E grav ce se întâmplă.

A pus bila acolo, uită-te la mâna stângă. Hop, hop, hop, tot acea bilă este“, a declarat Prunea, potrivit Digi Sport.

În momentul tragerii la sorți, în urna în care se aflau 24 de echipe, secretarul general adjunct al FRF a extras din prima chiar ultima bilă pe care a introdus-o, însă într-un mod care a atras atenția. Bodescu a luat bila Corvinului în mâna dreapta, a mutat-o în stânga, a mimat amestecarea, după care a rămas în mâna cu aceeași bilă pe care a ales-o de la bun început. În urmă cu puțin timp, FRF a venit cu un comunicat prin care a negat complet acuzațiile aduse de suporterii supărați.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
19:49
Începe lupta finală pentru grupa UCL (LIVE SCORE, 22:00). Un român, angrenat marți în play-off-ul Ligii
19:42
Jannik Sinner continuă să conducă în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
19:11
Câte bilete a primit FCSB pentru deplasarea de la Aberdeen. Cât costă un tichet la partida din UEL
19:07
Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot”
18:22
Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație
18:18
Verdictul specialistului după controversa uriaşă de la Farul – U Cluj! Constănţenii acuză un penalty neacordat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”