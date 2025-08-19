Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Gabriel Bodescu după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: "E grav" - Antena Sport

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea pe care a avut-o mereu în control, respectiv cea în care se afla Corvinul Hunedoara.

Momentul care a generat multă intrigă a fost comentat și de Florin Prunea, iar fostul membru al Generației de Aur este de părere că oficialul FRF va fi nevoit să ofere explicații.

Florin Prunea: “O scoate și hop, Corvinul”

Fostul portar a urmărit ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru play-off-ul din Cupa României și nu a rămas deloc indiferent. Prunea este de părere că acțiunea efectuată de Gabriel Bodescu ar fi una premeditată, confirmând astfel teoria suporterilor supărați care au semnalat și ei acest aspect.

“Problema e când o bagă pe Corvinul (n.r. biletul) ultima în bilă. E bila pe care nu o mișcă din acea mână. Acolo e toată treaba, nu acum când extrage. Corvinul este ultima bila pe care el o pune.

E ultima, se uită la ea, se vede. Se uită la bilet, o vede. Eu nu am văzut-o, mi-a trimis-o un suporter. Se vede, se uită la bilet, îl bagă înăutru. E ultima introdusă în bol, o ține cu mâna stângă, o ‘mermelește’, o ia cu dreapta și iese Corvinul. El știe care e bila. Șmecheria e înainte de tragere, când o pune în bol.