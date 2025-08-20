Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open. Novak Djokovic, OUT şi el - Antena Sport

Perechile Carlos Alcaraz / Emma Răducanu şi Novak Djokovic / Olga Danilovici, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marţi: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Raducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021.

Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open

Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriţi principali.

Primul tur a opus şi perechile Novak Djokovici/Olga Danilovici şi Daniil Medvedev-Mirra Andreeva. Ruşii au ieşit învingători (4-2, 5-3).

Taylor Townsend şi Ben Shelton s-au impus (4-2, 5-4 [2]) în faţa perechii Holger Rune/Amanda Anisimova. Danielle Collins şi Christian Harrison i-au învins (4-0, 5-3) pe Belinda Bencic şi Alexander Zverev.