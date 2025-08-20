Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open. Novak Djokovic, OUT şi el - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open. Novak Djokovic, OUT şi el

Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open. Novak Djokovic, OUT şi el

Publicat: 20 august 2025, 8:59

Comentarii
Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open. Novak Djokovic, OUT şi el

Emma Răducanu şi Carlos Alcaraz, la US Open/ Profimedia

Perechile Carlos Alcaraz / Emma Răducanu şi Novak Djokovic / Olga Danilovici, figuri importante ale turneului de dublu mixt de la US Open, au fost eliminate marţi. Iga Swiatek şi Casper Ruud sunt în semifinale, la fel şi Sara Errani şi Andrea Vavassori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Era una dintre principalele atracţii ale turneului de dublu mixt de la US Open, care a început marţi: perechea formată din spaniolul Carlos Alcaraz şi britanica Emma Raducanu, câştigătoarea surpriză a US Open 2021.

Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, eliminaţi în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open

Cei doi au pierdut însă clar (2-4, 2-4) în primul tur în faţa Jessicăi Pegula şi a lui Jack Draper, favoriţi principali.

Primul tur a opus şi perechile Novak Djokovici/Olga Danilovici şi Daniil Medvedev-Mirra Andreeva. Ruşii au ieşit învingători (4-2, 5-3).

Taylor Townsend şi Ben Shelton s-au impus (4-2, 5-4 [2]) în faţa perechii Holger Rune/Amanda Anisimova. Danielle Collins şi Christian Harrison i-au învins (4-0, 5-3) pe Belinda Bencic şi Alexander Zverev.

Reclamă
Reclamă

Deoarece acest turneu cu seturi cu mai puţine game-uri, fără avantaj, cu super tie-break în locul setului al treilea, nu seamănă cu niciun altul, două sferturi de finală au precedat aceste patru meciuri din primul tur.

Astfel, deţinătorii titlului, Sara Errani şi Andrea Vavassori, s-au impus (4-1, 5-4 [4]) împotriva Karolinei Muchova şi a lui Andrey Rublev. Iga Swiatek şi Casper Ruud s-au impus cu uşurinţă (4-1, 4-2) împotriva lui Caty McNally şi Lorenzo Musetti.

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Observator
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
8:44
Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
8:30
Gigi Becali îl transferă pe Mamadou Thiam. Detaliile mutării pregătite la FCSB
0:24
Real Madrid – Osasuna 1-0. Kylian Mbappe i-a făcut cadou victoria lui Xabi Alonso, la debutul antrenorului
0:11
Anca Todoni, eliminată în primul tur al calificărilor la US Open după un meci de peste trei ore
0:08
Mohamed Salah a intrat în istorie, după ce a fost desemnat jucătorul anului PFA pentru a treia oară!
23:55 19 aug.
Steaua Roşie – Pafos 1-2! Echipa românului Vlad Dragomir, aproape de grupa Champions League! Rezultatele serii
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 4 Reacția FRF, după scandalul provocat de tragerea la sorți din Cupa României. Comunicatul emis de federație 5 Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia. Condiţiile puse pentru realizarea transferului definitiv 6 VIDEOGil Vicente – Porto 0-2. “Dragonii” închid etapa a doua din Liga Portugal cu o victorie fără emoții
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”