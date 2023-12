Dan Şucu, după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: "Trei jucători vor veni! Vom investi şi mai mult!" - Antena Sport

Reclamă

Şucu îşi doreşte ca Rapid să devină şi mai puternică, anunţân că este dispus să plătească sume mari de bani pentru a aduce jucători. Acesta a mai transmis că vor exista şi plecări de la echipă în iarnă, şi de asemenea, aşteaptă cu nerăbdare ca jucătorii accidentaţi, printre care Rrahmani şi Petrila, să revină pe teren.

„Știm că sunteți dezamăgiți. Ratarea unui obiectiv, oricare ar fi acela, nu este un lucru cu care suntem obișnuiți și nici nu vrem sa ne obișnuim.

Pentru Victor și pentru mine, ca acționari, dezamăgirea se transformă automat în frustrare, știind cât de adânc am băgat mâna în buzunar, rezultatele fiind încă neconcludente.

Da, considerăm că Rapid este, în mod cert, mai matur anul acesta decât în anul anterior, dar nu suficient de puternic! Încă nu este la nivelul pe care ni-l dorim cu toții.

Sigur, orice echipă se bazează pe fani, pe inima cu care ei se alătură. Dar ne uităm și la o altă echipă de tradiție din București, cu un număr mare de susținători, dar care, cu resurse insuficiente, se luptă cu disperare pentru evitarea retrogradării.

Echipa noastră tehnică ne-a semnalat nevoia de a îmbunătăți cinci-șase poziții din lotul existent. Cel puțin doi, poate chiar trei, jucători de valoare vor veni în următoarea fereastră de transferuri. Lor li se vor alătura, începând cu luna Ianuarie 2024, și băieții noștri valoroși care acum, din nefericire, sunt accidentați. Până atunci însă, mai sunt trei etape de campionat și ne așteptăm ca fotbaliștii noștri care intră în teren să înțeleagă dezamăgirea pe care ne-au produs-o și să joace la nivelul la care au jucat împotriva FCSB-ului. Nouă, ca și fani, ne ramâne plăcerea de a-i susține, de a-i încuraja și de a-i împinge spre victorie", a transmis Dan Şucu, pe Facebook-ul celor de la Rapid.

Scandal în Giuleşti după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României

Scandal în Giuleşti după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României. Fanii giuleşteni au luat foc după eliminarea din Cupa României.

Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj şi a părăsit pentru al doilea an consecutiv Cupa României încă din faza grupelor. Fanii giuleşteni nu au suportat eşecul şi i-au atact dur pe jucători.

”Rușine să vă fie!” și ”Peluza noastră nu tolerează mercenarii!”, au fost mesajele ultraşilor pentru jucători. Unul dintre cei mai afectaţi a fost Paul Iacob, cel care a avut un discurs dur şi la interviul de după meci.

„Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine.

Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine”, a declarat Paul Iacob, conform digisport.ro.