Filipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a fost eliminat după ce a intrat pe teren în finalul meciului câştigat de olteni, cu 3-1, după prelungiri cu CFR Cluj.

După golul de 3-1 marcat de Ştefan Baiaram în minutul 118, Coelho nu s-a mai putut stăpâni şi a intrat pe teren pentru a-şi îmbrăţişa jucătorii. Era evident la acel moment că Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj şi că merge în semifinalele Cupei României.

Filipe Coelho nu a mai rezistat după golul de 3-1 al lui Baiaram şi a intrat pe teren!

Coelho a acceptat, în mod fair-play, eliminarea, ridicând mâinile în semn de scuze. El şi-a asumat gestul făcut din euforie.

Coelho va trebui însă să fie suspendat un meci în urma eliminării de la sfertul de finală dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

Craiova a învins-o pe CFR Cluj după un meci “nebun”. Mora a deschis scorul în minutul 69, după ce a driblat portarul. Cordea a egalat în minutul 90, trimiţând meciul în prelungiri.