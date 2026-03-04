Filipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a fost eliminat după ce a intrat pe teren în finalul meciului câştigat de olteni, cu 3-1, după prelungiri cu CFR Cluj.
După golul de 3-1 marcat de Ştefan Baiaram în minutul 118, Coelho nu s-a mai putut stăpâni şi a intrat pe teren pentru a-şi îmbrăţişa jucătorii. Era evident la acel moment că Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj şi că merge în semifinalele Cupei României.
Filipe Coelho nu a mai rezistat după golul de 3-1 al lui Baiaram şi a intrat pe teren!
Coelho a acceptat, în mod fair-play, eliminarea, ridicând mâinile în semn de scuze. El şi-a asumat gestul făcut din euforie.
Coelho va trebui însă să fie suspendat un meci în urma eliminării de la sfertul de finală dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj.
Craiova a învins-o pe CFR Cluj după un meci “nebun”. Mora a deschis scorul în minutul 69, după ce a driblat portarul. Cordea a egalat în minutul 90, trimiţând meciul în prelungiri.
În prelungiri Craiova a fost mai proaspătă decât echipa lui Pancu, punctând de două ori. Mai întâi Creţu a înscris, în minutul 105+1. Apoi Ştefan Baiaram a stabilit scorul final al meciului, 3-1 pentru olteni, învingându-l pe Popa din poziţie de 1 la 1 cu portarul ardelenilor. Baiaram i-a trimis mingea printre picioare lui Popa.
Universitatea Craiova o va întâlni în semifinalele Cupei României pe învingătoarea meciului Dinamo – Metalul Buzău, care se va disputa joi, de la ora 20:00. În cealaltă semifinală se vor întâlni U Cluj şi FC Argeş.
