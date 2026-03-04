Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: "Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!" - Antena Sport

Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj după prelungiri, 3-1. Ardelenii aveau ca obiectiv câştigarea Cupei României, dar Daniel Pancu a cunoscut primul eşec important de la numirea lui pe banca ardelenilor. La final de partidă, Andrei Cordea a declarat că acum pentru CFR rămâne un singur obiectiv: câştigarea campionatului!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Îmi pare rău că nu am dus măcar până la penalty-uri. Am luat un gol pe care cred că puteam să-l gestionăm mai bine. Cupa era un obiectiv, trebuie să ţinem capul sus acum, pentru că mai avem şi alte obiective.

Am încercat, cred că am jucat bine, nu este vina lui Simion. Mingea mai sare. După cele 90 de minute, noi am vorbit să împingem, dar ei au marcat.

Suntem focusaţi, suntem concentraţi. Ni s-a sus că obiectivul nostru este câştigarea campionatului şi Cupa, mai avem acum campionatul. Dacă mulţi nu cred, eu cred.

Craiova joacă bine. Le place mereu să aibă mingea. O să jucăm şi la noi acasă, va fi care pe care”, a declarat Andrei Cordea, pentru Digi Sport.