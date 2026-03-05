Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori

Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori

Viviana Moraru Publicat: 5 martie 2026, 0:08

Comentarii
Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori

Jucătorii lui Arsenal, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Manchester City a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Nottingham Forest, într-un meci din etapa a 29-a din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester City a marcat prin Semenyo, minutul 31, şi Rodri, minutul 62. Pentru Nottingham Forest au înscris Gibbs-White şi Anderson, în minutele 56, respectiv 76.

Arsenal și Chelsea, victorii cu Brighton și Aston Villa

Tot miercuri, Chelsea a învins în deplasare Aston Villa, scor 4-1, revenind de la 4-1 (goluri Douglas Luiz ‘2 / Joao Pedro ’35, ‘45+6, ’64, Cole Palmer ’55).

De asemenea, liderul Arsenal Londra a învins în deplasare Brighton, scor 1-0. A înscris Saka, în minutul 9.

În alt meci din Premier League, West Ham s-a impus în deplasare în faţa echipei Fulham, scor 1-0.

Reclamă
Reclamă

Arsenal este lider în clasament, cu 67 de puncte. Manchester City este pe locul doi, cu 60 de puncte. Chelsea, de cealaltă parte, a urcat pe locul cinci, acumulând 48 de puncte și egalând-o pe Liverpool.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
23:55 4 mart.
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea”
23:52 4 mart.
“Este meritul lui Rădoi la Craiova?” Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: “Nedrept”
23:47 4 mart.
Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova – CFR Cluj 3-1!
23:37 4 mart.
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă
23:27 4 mart.
Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: “Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!”
23:19 4 mart.
FotoFilipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”