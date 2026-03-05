Arsenal și Chelsea, victorii în Premier League. Manchester City, remiză după ce a condus de două ori - Antena Sport

Manchester City a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Nottingham Forest, într-un meci din etapa a 29-a din Premier League.
Manchester City a marcat prin Semenyo, minutul 31, şi Rodri, minutul 62. Pentru Nottingham Forest au înscris Gibbs-White şi Anderson, în minutele 56, respectiv 76.
Arsenal și Chelsea, victorii cu Brighton și Aston Villa
Tot miercuri, Chelsea a învins în deplasare Aston Villa, scor 4-1, revenind de la 4-1 (goluri Douglas Luiz ‘2 / Joao Pedro ’35, ‘45+6, ’64, Cole Palmer ’55).
De asemenea, liderul Arsenal Londra a învins în deplasare Brighton, scor 1-0. A înscris Saka, în minutul 9.
În alt meci din Premier League, West Ham s-a impus în deplasare în faţa echipei Fulham, scor 1-0.
Arsenal este lider în clasament, cu 67 de puncte. Manchester City este pe locul doi, cu 60 de puncte. Chelsea, de cealaltă parte, a urcat pe locul cinci, acumulând 48 de puncte și egalând-o pe Liverpool.
