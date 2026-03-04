"Asta să-l întrebaţi pe Chivu!" Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como - Inter. "Mentalităţi diferite" - Antena Sport

Italienii au criticat Interul lui Cristi Chivu după meciul slab din deplasare, cu Como, încheiat la egalitate, 0-0, în turul semifinalelor Cupei Italiei. Asta mai ales dacă ţinem cont că în primul duel din Serie A din acest sezon, liderul s-a impus cu un categoric 4-0.

Totuşi, Inter se afla la doar câteva zile de un meci ce poate fi decisiv pentru lupta la titlu din această stagiune. Nerazzurrii o întâlnesc duminică pe rivala Milan.

Cesc Fabregas: “Asta să-l întrebaţi pe Chivu”

Cesc Fabregas a fost întrebat la conferinţa de presă de unde au apărut diferenţele între cele două meciuri disputate între Como şi Inter şi răspunsul său l-a vizat pe antrenorul român.

“Nu ştiu decât că noi suntem Como şi ei sunt Inter. Aceste două echipe au mentalităţi diferite. Merităm să jucăm în finala Cupei Italiei. E un lucru pe care nimeni nu l-ar fi spus cu doi ani în urmă. Din păcate, mai e mult până acolo şi multe dueluri din Serie A până atunci.

Ar trebui să îl întrebaţi asta pe Chivu, de ce au jucat azi diferit faţă de meciul din Serie A. Jucătorii mei au evoluat foarte bine azi. Nu am vrut să ne răzbunăm pentru primul meci, asta e pentru pierzători. Oamenii inteligenţi sunt deschişi să audă şi părerea altora”, a spus Fabregas, citat de tuttomercatoweb.com.