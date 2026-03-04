Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea” - Antena Sport

Ștefan Baiaram (23 de ani) a anunțat că va pleca de la Universitatea Craiova, la finalul sezonului. Mijlocașul a oferit declarații după calificarea oltenilor în semifinalele Cupei României.

Ștefan Baiaram a marcat un gol în victoria obținută de Universitatea Craiova cu CFR Cluj, scor 3-1, în meciul din sferturi decis după 120 de minute. Pentru un loc în marea finală, oltenii se vor duela cu învingătoarea partidei Dinamo – Metalul Buzău.

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova

Întrebat despre un eventual event alături de Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram a recunoscut că acesta ar fi o reușită uriașă pentru el, în urma căreia ar putea pleca „liniștit” de la echipă. Mijlocașul a transmis că a stabilit cu cei din conducere să se despartă de olteni, la finalul sezonului, în funcție de rezultatele pe care le va înregistra echipa.

„Este o victorie foarte importantă, am arătat că suntem un grup puternic. Am fost egalați în ultimul minut, puteam câștiga mai devreme. Am arătat că suntem o echipă mare. După ce am dat gol, m-am bucurat cu tribuna, am văzut că Mister e în spatele meu. Am rămas puțin surprins.

Am avut o ședință cu Mister, cu staff-ul, nu am trecut prin cea mai bună perioadă, a venit și acea suspendare, gestul pe care îl regret. Au încercat să mă ajute, vreau să le mulțumesc. Mă bucur că am înscris, nu o mai făcusem de ceva timp. Dar nu asta e important, îmi doresc să iau minim un trofeu în acest sezon. În meciul cu Rapid probabil va fi altă echipă, putem face față pe două fronturi.