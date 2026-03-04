Închide meniul
U Craiova - CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale

U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 22:45

U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale

Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj în sferturile Cupei României, scor 3-1, după prelungiri. Partida a fost de departe capul de afiș al acestei faze din competiție.

Primul meci al zilei a fost cel dintre FC Argeș și Gloria Bistrița. Formaţia piteteană s-a calificat în semifinalele Cupei României, trecând în sferturi de Gloria Bistriţa, scor 3-2 după prelungiri. În urma acestui rezultat, U Cluj – FC Argeș este prima semifinală din Cupa României.

Craiova va juca în semifinale cu învingătoarea duelului Dinamo – Metalul Buzău, programat joi, 5 martie, de la ora 20:00.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1 LIVE TEXT

Final!

Min. 118 – Gol Craiova şi este 3-1. Baiaram înscrie printre picioarele portarului de la CFR.

Min. 114 – Popa intervie în faţa lui Mora, scăpat singur spre poartă.

A început repriza a doua a prelungirilor. 

Min. 105 – Gol Craiova. Creţu înscrie cu un şut superb din interiorul careului.

A început prima repriză a prelungirilor!

Finalul timpului regulamentar. Se joacă prelungiri!

Min. 90 – Gol CFR Cluj. Cordea înscrie şi aduce egalarea.

Min. 79 – Baiaram trimite la colţul lung, dar şutul lui trece pe lângă poartă.

Min. 69: U Craiova – CFR Cluj 1-0! Mora a deschis scorul, după ce l-a driblat pe portarul ardelenilor, Popa

Min. 50 – Baiaram, ratare incredibilă. Trimite din câţiva metri, dar Mihai Popa este pe post.

Min. 48 – Oltenii au cerut penalty, dar arbitrul a considerat că Muhar nu a lovit intenţionat mingea cu mâna.

A început repriza secundă!

Pauză!

Min. 44 – Rus trimite slab cu capul din careu. Balonul trece cu mult pe lângă poartă.

Min. 28 – Matei Ilie trimite cu capul pe lângă poartă.

Min. 13 – Etim, ratare uluitoare. A lovit stâlpul porţii lui Popa.

Min. 7 – Centrare a lui Baiaram în careu, dar Matei nu reuşeşte să trimită la poartă.

Partida a început!

Echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Screciu, Rus, Romanchuk – Bancu, Anzor, David Matei, Băluţă, Mora – Baiaram, Etim Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj (4-1-4-1): Mihai Popa – Aly Abeid, Sinyan, Matei Ilie, Mario Camora – Djokovic – Cordea, Muhar, Păun, Biliboc – Alibek Aliev Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeş – Gloria Bistriţa 3-2 LIVE SCORE

Min. 120+3: Fluier final! Argeş s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei României

Min. 120+2: Eliminare în tabăra Bistriţei. Cavar a fost eliminat

Min 111. GOL FC Argeş. A marcat Moldoveanu.

S-a terminat timpul regulamentar! Prelungiri la FC Argeş cu Gloria Bistriţa

Min. 90+6: FC Argeş – Gloria Bistriţa 2-2! Egalare uluitoare pentru piteşteni, la ultima fază a timpului regulamentar. Brobbey a realizat “dubla”, cu o lovitură de cap

Min. 77: FC Argeş – Gloria Bistriţa 1-2! Şoc pentru piteşteni! Bistriţa a marcat al doilea gol, prin Lehaire. Acesta a înscris cu o lovitură de cap. Căbuz nu a avut replică, deşi mingea a fost ţopăită. El a văzut şi târziu mingea, fiind mulţi jucători în careu

Min. 74: FC Argeş – Gloria Bistriţa 1-1! Bistriţenii au egalat surprinzător, prin Mogoş! Acesta a înscris cu un şut plasat, de la distanţă. Căbuz nu a avut nicio şansă

Min 17: GOL FC Argeș. Piteștenii au deschis scorul. Brobbey și-a câștigat duelul aerian și a înscris.

Partida a început!

Echipele de start:

FC Argeș: Căbuz – Oancea, Sadriu, Garutti, Borța – Rădescu, Blagaic, Rață, Pîrvu – Moldoveanu, Brobbey Antrenor: Bogdan Andone

Rezerve: Crăciun, Briceag, Bettaieb, Idowu, Matos, Sierra, Seto, Tofan, Tudose

Gloria Bistrița: Greab – Mensah, Burdet, Vișinar, Sofroni – Cavar, Chindriș – Tavares, Lehaire, Pîrvulescu – King Antrenor: Nicolae Grigore

Rezerve: Oluwarde, Campan, Chiorean, Maapia, Manolache, Osikmashvili, Iurașciuc, Avram, Mogoș

Universitatea Craiova vine la meciul de pe teren propriu din postura de câștigătoare a Grupei B, unde le-a învins pe Sănătatea Cluj și pe Petrolul, terminând-și parcursul cu un egal cu FCSB. De cealaltă parte, CFR Cluj a strâns cinci puncte, după ce a învins-o pe CSM Slatina și a remizat cu Metaloglobus și Rapid.

Ambele formații sunt în formă maximă înainte de duelul de pe “Ion Oblemenco”, atât Craiova, cât și CFR având trei victorii din tot atâtea posibile în ultimele meciuri. După ultimele partide din campionat, oltenii și-au asigurat primul loc la finalul sezonului regulat, în timp ce ardelenii și-au câștigat “biletele” pentru play-off.

În penultimul act, câștigătoarea duelului dintre Craiova și CFR va întâlni echipa care se impune în meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău. Pe cealaltă parte de tablou, “U” Cluj o așteaptă în “careul de ași” pe învingătoarea meciului dintre FC Argeș și Gloria Bistrița.

În meciurile din Liga 1, Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj pe teren propriu, scor 1-1, în timp ce în Gruia, “feroviarii” au pierdut cu 3-2.

Echipele probabile în Universitatea Craiova – CFR Cluj

Universitatea Craiova: Isenko – Stevanovici, Rus, Romanchuk – Mora, Anzor, T. Baluță, Fl. Stefan – Băsceanu, Al-Hamlawi, Etim

Absenți: M. Rădulescu, Cicâldău (accidentați)

Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj: M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc

Antrenor: Daniel Pancu

Programul zilei de miercuri în Cupa României

  • FC Argeș – Gloria Bistrița, 17:30
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj, ora 20:30
22:42
Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi
22:33
Primele imagini cu Mihai Rotaru, după accidentul la schi. Prezent la meciul cu CFR Cluj
22:27
Răzvan Lucescu, pe primul loc în Grecia cu PAOK. Luptă nebună pentru titlu
22:04
Ce maşină conduce Kylian Mbappe, după ce a obținut carnetul de șofer
21:57
„O să fiu din nou certat". Marea nemulțumire a lui Andrei Nicolescu la Dinamo, după ce s-a uitat în „curtea" rivalilor
21:52
Nicolae Grigore a reacţionat după ce echipa lui, aflată pe 16 în Liga 2, a fost la un pas de a elimina Argeşul!
