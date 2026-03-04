Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele - Antena Sport

Închide meniul
Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele

Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele

Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 17:50

Comentarii
Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele

Kader Keita a fost implicat marţi, în jurul orei 05:50 într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, în zona Colentina, București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul accidentului fără să se prezinte imediat la Poliție. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, cu multiple leziuni.

Keita este acum reţinut şi cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Totuşi, multă lume s-a întrebat cum a fost posibil accidentul, pentru că femeia traversa regulamentar şi a fost “luată din plin” de maşina rapidistului. Aşa cum se procedează în cazul accidentelor, poliţiştii l-au supus pe Kader Keita la un test pentru consum de alcool şi droguri. Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București, a anunţat că au venit şi rezultatele, care sunt negative.

”La data de 3 martie, în jurul orei 5:45, brigada rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre strada Zamfir Nicolae și strada Gherghiței din Sectorul 2 al Capitalei o femeie se află întinsă pe partea carosabilă, care aparent prezenta leziuni în zona capului.

În jurul orei 7, brigada rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească că la camera de gardă s-a prezentat o femeie care prezenta leziuni în urma unui accident de circulație. La unitatea spitalicească a fost direcționat un echipaj de poliție din cadrul brigăzii rutiere.

În paralel, polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți au efectuat verificări de specialitate și au stabilit în mod cert faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

A fost stabilită identitatea conducătorului auto. În acest moment, autorul accidentului este reținut, iar acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Doamna a fost transportată de un echipaj medical la spital, unde inițial nu a știut că a fost victima unui accident de circulație. Doctorii au stabilit lucrul acesta.

Suspectul a fost testat preliminar cu aparatura noastră din dotare, atât din punct de vedere al consumului de alcool, cât și cu aparatul DrugTest, în ambele situații negativ, respectiv rezultat zero.

Acest conducător auto, la momentul la care s-a produs accidentul, a plecat de la locul faptei. Nouă ne-a prezentat un permis de conducere emis de statul francez. Valabilitatea va fi clarificată ulterior. La momentul acesta, permisul de conducere va fi ulterior verificat amănunțit prin intermediul celorlalte departamente cu care lucrăm.

A fost identificat de către colegii mei, nu vă pot spune cu certitudine de unde a fost ridicat”, a declarat Claudiu Costea.

