Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele - Antena Sport

Kader Keita a fost implicat marţi, în jurul orei 05:50 într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, în zona Colentina, București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul accidentului fără să se prezinte imediat la Poliție. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, cu multiple leziuni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Keita este acum reţinut şi cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Totuşi, multă lume s-a întrebat cum a fost posibil accidentul, pentru că femeia traversa regulamentar şi a fost “luată din plin” de maşina rapidistului. Aşa cum se procedează în cazul accidentelor, poliţiştii l-au supus pe Kader Keita la un test pentru consum de alcool şi droguri. Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București, a anunţat că au venit şi rezultatele, care sunt negative.

”La data de 3 martie, în jurul orei 5:45, brigada rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre strada Zamfir Nicolae și strada Gherghiței din Sectorul 2 al Capitalei o femeie se află întinsă pe partea carosabilă, care aparent prezenta leziuni în zona capului.

În jurul orei 7, brigada rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească că la camera de gardă s-a prezentat o femeie care prezenta leziuni în urma unui accident de circulație. La unitatea spitalicească a fost direcționat un echipaj de poliție din cadrul brigăzii rutiere.

În paralel, polițiștii din cadrul biroului de accidente cu autori necunoscuți au efectuat verificări de specialitate și au stabilit în mod cert faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.