"Este meritul lui Rădoi la Craiova?" Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: "Nedrept" - Antena Sport

"Este meritul lui Rădoi la Craiova?" Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: "Nedrept"

Fotbal | Cupa României | "Este meritul lui Rădoi la Craiova?" Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: "Nedrept"

“Este meritul lui Rădoi la Craiova?” Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: “Nedrept”

Radu Constantin Publicat: 4 martie 2026, 23:52

Este meritul lui Rădoi la Craiova? Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: Nedrept

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj după prelungiri, 3-1, în sferturile Cupei României. După golul marcat de Ştefan Baiaram în minutul 118, Coelho nu s-a mai putut stăpâni şi a intrat pe teren pentru a-şi îmbrăţişa jucătorii. A fost imediat trimis în tribune pentru gestul lui. Şi Daniel Pancu a fost surpins de eliminarea portughezului, pentru că şi el a făcut acelaşi gest, dar nu a fost eliminat. Antrenorul Universităţii a reacţionat imediat după meci, considerând că a fost “nedrept”.

“Nu sunt fericit cu mine. Nu a fost în intenţia mea să fac ceva greşit, mi-am prezentat scuzele şi jucătorilor de la CFR. Am observat că şi antrenorul celor de la CFR a făcut un sprint pe teren şi nu a primit cartonaş galben.Trebuia să-mi controlez emoţia. Mi s-a părut nedrept. La unii antrenori nu s-a dat, la mine s-a dat!”, a declarat Coelho, pentru Digi Sport.

Coelho a făcut şi un gest pentru jucători, spunând că este meritul lor pentru succesul cu CFR Cluj, nu al lui: “E un sentiment plăcut, cred că e un rezultat corect. Suntem în obiectiv. Este meritul jucătorilor, care au jucat cu personalitate. Nu este vorba despre mine aici, este vorba despre jucători”.

A existat şi o întrebare incomodă, care l-a iritat cu siguranţă pe Coelho, pentru că a evitat să dea un răspuns clar. Mulţi oameni din fotbal au declarat că meritul pentru poziţia bună în clasament este al lui Mirel Rădoi, pentru că el a construit actuala echipă. Întrebat despre acest lucru, Coelho a evitat să-i propunţe numele lui Mirel Rădoi.

Respect opinia tuturor, încerc să-mi fac meseria. Nu sunt aici ca să concurez cu alţi antrenori, sunt aici să-mi fac meseria”, a răspuns tehnicianul.

