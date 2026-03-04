Andrei Rațiu, un nou meci excelent la Rayo Vallecano. Nota primită, după victoria cu echipa lui Horațiu Moldovan - Antena Sport

Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o nouă prestație excelentă pentru Rayo Vallecano, în victoria categorică obținută în fața echipei lui Horațiu Moldovan, Real Oviedo, scor 3-0, în etapa a 23-a din La Liga.
Andrei Raţiu a jucat pe toată durata partidei, în timp ce Horațiu Moldovan a fost rezervă.
Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Real Oviedo 3-0
Golurile lui Rayo Vallecano au fost marcate de Jorge de Frutos, în minutele 44, respectiv 50 (penalty), şi de Alvaro Garcia, în minutul 62.
Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Rayo Vallecano, primind nota 7,5 din partea celor de la sofascore.ro. Cel mai bine notat jucător a fost Alvaro Garcia, cel care a marcat un gol cu Real Oviedo.
Rayo Vallecano ocupă locul 12 în clasament, cu 30 de puncte, iar Oviedo este pe ultima poziţie, cu 17 puncte. Lider este FC Barcelona, cu 64 de puncte.
Rayo Vallecano a ajuns la patru meciuri consecutive fără eșec. Înaintea victoriei cu Real Oviedo, trupa lui Andrei Rațiu a remizat cu Athletic Bilbao (1-1) și Betis (1-1) și a învins-o pe Atletico Madrid (3-0).
Pentru Rayo Vallecano urmează partida cu Sevilla, din deplasare, în timp ce Real Oviedo o va întâlni pe Espanyol.
