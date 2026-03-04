Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Cîrstea a trecut în prima rundă de sportiva germană Tatjana Maria, numărul 59 mondial, scor 6-4, 4-6, 6-3, în aproape două ore.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA.

Românca şi Shnaider au mai fost adversare o dată, în 2015, în optimi la Austin. Atunci, Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4.

Tot miercuri, Gabriela Ruse (74 WTA) joacă în primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic (85 WTA). De asemenea, la noapte Jaqueline Cristian (35 WTA) va evolua cu sportiva indoneziană Janice Tjen (39 WTA).