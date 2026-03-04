Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 23:37

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci/ Profimedia

Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, s-a calificat, miercuri, în turul al doilea la turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Cîrstea a trecut în prima rundă de sportiva germană Tatjana Maria, numărul 59 mondial, scor 6-4, 4-6, 6-3, în aproape două ore.

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe favorita 21, Diana Shnaider (Rusia), locul 20 WTA.

Românca şi Shnaider au mai fost adversare o dată, în 2015, în optimi la Austin. Atunci, Cîrstea s-a impus cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4.

Tot miercuri, Gabriela Ruse (74 WTA) joacă în primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic (85 WTA). De asemenea, la noapte Jaqueline Cristian (35 WTA) va evolua cu sportiva indoneziană Janice Tjen (39 WTA).

Jucătoarele calificate în turul doi îşi asigură un premiu de 36.110 dolari şi 35 de puncte. Învinsele în primul tur obţin câte 24.335 de dolari şi 10 puncte.

