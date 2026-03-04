Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova - CFR Cluj 3-1! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a explicat gestul pe care l-a făcut către antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), după golul egalizator al lui Cordea. Pancu a subliniat că a fost un gest amical, fiind un răspuns la un gest pe care şi Coelho i l-a făcut lui la meciul din campionat dintre cele două echipe.
Pancu a catalogat drept “foarte slab” jocul echipei sale din prima repriză. Ulterior, Pancu a fost de părere că echipa lui a fost mai bună, dar nu a putut marca la şansele lui Matei Ilie şi Slimani.
Daniel Pancu l-a taxat pe Slimani: “Dacă eram în locul lui trăgeam din prima”
“Am reuşit să egalăm, cumva împotriva cursului jocului. Am făcut, cel puţin, în prima repriză un joc foarte slab. În posesie, dueluri, toate mingile câştigate de ei. Ştiam că sunt o echipă foarte bună, nu întâmplător sunt pe primul loc.
Dacă am fi jucat la Cluj cred că ar fi fost altul jocul şi şansele ar fi fost de partea noastră. Dar chiar şi aşa, revenim pe final, egalăm în prelungiri. Cred că eram echipa mai bună, sunt convins de lucrul ăsta. Matei Ilie, ocazie foarte mare dintr-un corner şi Slimani, n-am apucat să revăd nimic, dar şi la Slimani mi s-a părut o ocazie mare. Un jucător cu mare experienţă, normal ar fi trebuit să ia decizia… Se vede şi la el că nu joacă. Nu am apucat să joc cu el, probabil că a avut două soluţii în minte. Şi la cei 38 de ani ai lui, se întâmplă. Eu, unul, dacă eram în locul lui trăgeam din prima la poartă, vedeam ce se întâmplă.
Una peste alta, diferenţa mai mare cred că s-a făcut la schimbări. Pe final, iar, am început să pierdem duelurile. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult şi până la urmă am pierdut.
“Mora şi Bancu sunt cei mai buni în sistemul ăsta”
(n.r: Avertizaţi în privinţa lui Mora. De ce v-a fost frică nu aţi scăpat) Sunt cei mai buni, după părerea mea. Şi Mora, şi Bancu, în sistemul ăsta. Sunt jucătorii cei mai periculoşi. De asta am insistat la fundaşii laterali să rămână lângă fundaşii centrali. Foarte greu de anihilat, decât dacă cobori cu extremele, ceea ce înseamnă energie foarte puţină pe faza ofensivă. Biliboc a făcut un efort fantastic, şi Cordea, în partea asta. În momentul în care nu ai mingea, concentrarea, trebuie să fii făcut din fier, să fii perfect.
Era obiectivul principal pentru mine. În ăsta îmi puneam cele mai mari speranţe când am semant cu CFR. Din păcate, şi sorţii ne-au dus undeva… cu cel mai greu adversar posibil, în deplasare. Cred că la Cluj datele problemei ar fi fost altfel, dar ne mai întâlnim cu ei de două ori în play-off.
(n.r: Aţi discutat cu Felguiras, ce v-a reproşat?) Întâi mister Coelho mi-a spus că am intrat în teren la golul lui Louis Munteanu, aici şi are dreptate. Nu ştiu pentru ce a fost eliminat, chiar nu ştiu. Am mai intrat de 3 ori la goluri sezonul ăsta şi n-am primit cartonaş galben. Probabil o fi făcut vreun gest, nu ştiu.
“Gestul pe care i l-am făcut eu, mi l-a făcut domnul Coelho mie. Amical a fost”
(n.r: La momentul lui Cordea aţi transmis ceva către banca Craiovei) Da, vorbea foarte mult. Gestul pe care i l-am făcut eu mi l-a făcut domnul Coelho mie, când am jucat în campionat. Acum a fost… am vorbit cu el la final. Amical a fost. El mi-a făcut în campionat şi l-am făcut şi eu la golul egalizator. (n.r: A fost 1-1) A fost 1-1, da.
(n.r: Vă prelungiţi contractul cu CFR?) Nu ştiu. Eu am un obiectiv. Dacă reuşim să jucăm în cupele europene, contractul se prelungeşte automat. Cred că şi de pe locul 3 putem să jucăm în cupele europene”, a declarat Daniel Pancu pentru primasport.ro după Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1
Craiova a învins-o pe CFR Cluj după un meci “nebun”. Mora a deschis scorul în minutul 69, după ce a driblat portarul. Cordea a egalat în minutul 90, trimiţând meciul în prelungiri.
În prelungiri Craiova a fost mai proaspătă decât echipa lui Pancu, punctând de două ori. Mai întâi Creţu a înscris, în minutul 105+1. Apoi Ştefan Baiaram a stabilit scorul final al meciului, 3-1 pentru olteni, învingându-l pe Popa din poziţie de 1 la 1 cu portarul ardelenilor. Baiaram i-a trimis mingea printre picioare lui Popa.
Universitatea Craiova o va întâlni în semifinalele Cupei României pe învingătoarea meciului Dinamo – Metalul Buzău, care se va disputa joi, de la ora 20:00. În cealaltă semifinală se vor întâlni U Cluj şi FC Argeş.
