Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova - CFR Cluj 3-1! - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a explicat gestul pe care l-a făcut către antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), după golul egalizator al lui Cordea. Pancu a subliniat că a fost un gest amical, fiind un răspuns la un gest pe care şi Coelho i l-a făcut lui la meciul din campionat dintre cele două echipe.

Pancu a catalogat drept “foarte slab” jocul echipei sale din prima repriză. Ulterior, Pancu a fost de părere că echipa lui a fost mai bună, dar nu a putut marca la şansele lui Matei Ilie şi Slimani.

Daniel Pancu l-a taxat pe Slimani: “Dacă eram în locul lui trăgeam din prima”

“Am reuşit să egalăm, cumva împotriva cursului jocului. Am făcut, cel puţin, în prima repriză un joc foarte slab. În posesie, dueluri, toate mingile câştigate de ei. Ştiam că sunt o echipă foarte bună, nu întâmplător sunt pe primul loc.

Dacă am fi jucat la Cluj cred că ar fi fost altul jocul şi şansele ar fi fost de partea noastră. Dar chiar şi aşa, revenim pe final, egalăm în prelungiri. Cred că eram echipa mai bună, sunt convins de lucrul ăsta. Matei Ilie, ocazie foarte mare dintr-un corner şi Slimani, n-am apucat să revăd nimic, dar şi la Slimani mi s-a părut o ocazie mare. Un jucător cu mare experienţă, normal ar fi trebuit să ia decizia… Se vede şi la el că nu joacă. Nu am apucat să joc cu el, probabil că a avut două soluţii în minte. Şi la cei 38 de ani ai lui, se întâmplă. Eu, unul, dacă eram în locul lui trăgeam din prima la poartă, vedeam ce se întâmplă.

Una peste alta, diferenţa mai mare cred că s-a făcut la schimbări. Pe final, iar, am început să pierdem duelurile. Gazdele au venit pe contre, un joc care le convine foarte mult şi până la urmă am pierdut.