Trei românce debutează astăzi la Europe Smash - Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Programul complet - Antena Sport

Un nou turneu de tenis de masă, Europe Smash – Sweden 2025, este pe cale să înceapă. Competiția din nordul Europei se va desfășura între 14 și 24 august, iar la start se vor afla nu mai puțin de opt români, o parte dintre ei pe tabloul principal, iar restul în calificări.

Astăzi, 14 august, țara noastră va fi reprezentată de trei jucătoare în calificările de pe tabloul feminin.

Prima zi la Europe Smash – Sweden 2025, trei românce

Ioana Sîngeorzan (locul 124), Andreea Dragoman (locul 79) și Adina Diaconu (locul 75) sunt cele trei românce care își vor face de astăzi apariția la turneul din nordul Europei. Singura jucătoare care va întâlni în primul tur al calificărilor o adversară mai bine cotată este Sîngeorzan, care va da peste ucraineanca Margaryta Pesotska, locul 99 mondial. Ele două vor oferi de altfel și primul duel în care este implicat vreo sportivă română în Suedia, de la ora 15:30.

Următoarea care intră în scenă este Dragoman, la ora 19:10, care va da peste slovaca Barbora Varady (locul 120 mondial). La 20:20 va fi la masă și Adina Diaconu, cel mai bine clasată româncă din calificări, care dă peste NG Wing Lam (locul 98 mondial), din Hong Kong, China.

Cele trei românce au de trecut trei tururi în calificări pentru a accede pe tabloul principal, unde se află deja Bernadette Szocs și Elizabeta Samara.