"Beznă totală!" Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: "Omul e rupt de realitate" - Antena Sport

“Beznă totală!” Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: “Omul e rupt de realitate”

Publicat: 14 august 2025, 19:02

Beznă totală! Laurenţiu Reghecampf a fost făcut praf în Sudan: Omul e rupt de realitate

Laurenţiu Reghecampf, în timpul unui meci / Sport Pictures

Laurenţiu Reghecampf a devenit zilele trecute noul antrenor al formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Destinaţia antrenorului român a fost una surprinzătoare, dar el a declarat că are planuri mari la noua sa echipă şi că vrea să câştige Liga Campionilor Africii.

Nu toată lumea are încredere în planurile lui Laurenţiu Reghecampf în Sudan. Chiar declaraţiile legate de Liga Campionilor Africii i-au atras critici.

Jurnaliştii din Sudan îl fac praf pe Laurenţiu Reghecampf: “Ai rostit nişte vorbe mari şi goale”

Jurnaliştii din Sudan nu l-au menajat deloc pe antrenorul român pentru declaraţiile sale. Omar Ali Abdullah a avut un discurs extrem de dur la adresa antrenorului român de 49 de ani, pe care l-a acuzat că nu îşi cunoaşte jucătorii şi că nu a citit raportul tehnic. De asemenea, acelaşi jurnalist este de părere că Laurenţiu Reghecampf va avea un mandat scurt pe banca celor de la Al Hilal Omdurman:

“Când vezi ce a putut să zică Reghecampf la el în țară… Că a venit la Al-Hilal, pentru a câștiga Champions League. Întrebare pentru acest antrenor: cum vrei să faci asta? Ți-ai văzut măcar jucătorii? Ai văzut de ce sunt în stare? Ce calități au? Ai înțeles măcar ce probleme sunt la clubul la care tocmai a ai ajuns? Sau, pur și simplu, ai rostit niște vorbe mari și goale, ca să te pui bine cu suporterii? Când iei la puricat interviul lui Reghecampf din România, îți dai seama că omul e rupt de realitate, pur și simplu.

În acest moment, antrenorul român e în beznă totală în ceea ce privește mediul în care a ajuns. Am chiar o vagă bănuială că nici măcar n-a citit raportul tehnic al conducerii, dacă i-a fost prezentat așa ceva, despre nivelul echipei. Iar dacă l-a citit, atunci înseamnă că nu l-a înțeles.

Una peste alta, când te uiți la Reghecampf și la discursul său actual, îți dai seama că mandatul său la Al-Hilal va fi unul scurt. Dar, să sperăm că noi, criticii, ne vom înșela, iar el își va atinge obiectivul: câștigarea Ligii Campionilor”, a declarat Omar Ali Abdullah, în presa din Sudan, potrivit sport.ro.

Un fost antrenor de la FCSB îi sare în apărare lui Laurențiu Reghecampf: “De asta ne-am apucat de meseria asta”

Toni Petrea, antrenorul care a pregătit-o ultima dată în cariera pe “U” Cluj, a dezvăluit că nu a apucat încă să discute cu Reghecampf după semnarea contractului cu Al-Hilal Omdurman. Petrea este de părere că alegerea făcută de “Reghe” nu trebuie criticată și e convins că antrenorul de 49 de ani a avut multe argumente bune în decizia luată.

“Am urmărit ceea ce s-a scris în ultimele zile. Nu am vorbit până acum cu Laur. Este o decizie pe care fiecare și-o asumă. Cred că a avut mai multe argumente pro ca să accepte această ofertă. Am văzut că toată lumea își dă cu părerea, dar nu este normal.

Și eu sunt antrenor și știu ce înseamnă să stai pe margine o perioadă și să îți dorești să revii în circuit. De asta ne-am apucat de meseria asta. Nu e normal să criticăm o decizie de a merge la o anumită echipă. Eu îi urez mult succes, să dea Dumnezeu să aibă rezultate cât mai bune“, a spus Petrea, potrivit digisport.ro.

