Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat - Antena Sport

FCSB o întâlnește joi seara pe Drita în manșa a doua din turul 3 preliminar Europa League, într-un duel care a fost prefațat de antrenorii ambelor formații. Zekirija Ramadani, tehnicanul kosovarilor, a recunoscut că a avut nevoie de ceva timp să își revină după eșecul din tur și a numit cel mai bun jucător al “roș-albaștrilor”.

Duelul dintre FCSB și Drita va avea loc joi de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Florin Tănase, numit de Ramadani drept cel mai bun jucător de la FCSB

Înainte de partida de pe Stadiumi Fadil Vokrri, Zekirija Ramadani a spus că vrea să o elimine pe campioana României din preliminariile Europa League și că a lucrat alături de elevii săi pentru a nu repeta greșelile din tur. În plus, tehnicianul și-a arătat încrederea pe care le-o poartă propriilor jucători înainte de confruntarea din Kosovo.

Întrebat care e cel mai periculos jucător al “roș-albaștrilor”, antrenorul lui Drita nu a oferit un răspuns concret, dar l-a catalogat pe Florin Tănase drept cel mai bun, chiar dacă decarul campioanei nu a evoluat în primul meci și nu o va putea face nici în retur.

“Știm că mâine vom avea un meci mai complicat decât primul, dar suntem pregătiți să dăm totul pe teren. Am încercat să lucrăm mai bine. Am analizat meciul tur foarte bine și vrem să facem o figură frumoasă. Vom face un meci agresiv, într-o manieră sportivă, bineînțeles, pentru a înscrie. Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să-i eliminăm.