Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita - Antena Sport

Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita. Partida din turul trei preliminar de Europa League va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00.

Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă se mai regăsesc şi Octavian Popescu şi Dennis Politic, cei doi fiind titulari în eşecul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de campionat.

Malcom Edjouma a evoluat doar în ultimele două partide ale FCSB-ului, dat fiind faptul că la începutul sezonului, a fost aproape de o plecare de la echipă. În meciul tur cu Drita, mijlocaşul francez a fost trimis în teren în locul lui Vlad Chiricheş, în minutul 57.

În flancul stâng al apărării, în locul accidentatului Risto Radunovic, a fost titularizat Alexandru Pantea. El a prins primul 11 şi la meciul tur cu Drita.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi în privinţa sistemului de joc, cu doi închizători. Vlad Chiricheş revine în primul 11 al campioanei, urmând să facă pereche la mijlocul terenului cu căpitanul Adrian Şut.