Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita - Antena Sport

Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon. Surprizele din echipa de start pentru returul cu Drita

Publicat: 14 august 2025, 19:59

Malcom Edjouma, în FCSB - Drita/ Profimedia

Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita. Partida din turul trei preliminar de Europa League va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00.

Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă se mai regăsesc şi Octavian Popescu şi Dennis Politic, cei doi fiind titulari în eşecul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de campionat.

Malcom Edjouma a evoluat doar în ultimele două partide ale FCSB-ului, dat fiind faptul că la începutul sezonului, a fost aproape de o plecare de la echipă. În meciul tur cu Drita, mijlocaşul francez a fost trimis în teren în locul lui Vlad Chiricheş, în minutul 57.

În flancul stâng al apărării, în locul accidentatului Risto Radunovic, a fost titularizat Alexandru Pantea. El a prins primul 11 şi la meciul tur cu Drita.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi în privinţa sistemului de joc, cu doi închizători. Vlad Chiricheş revine în primul 11 al campioanei, urmând să facă pereche la mijlocul terenului cu căpitanul Adrian Şut.

Echipa de start a FCSB-ului pentru returul cu Drita: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Zima – Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian

Antrenor Elias Charalambous

Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB

Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina.

“FCSB pare pregătită, dar puțin ridicolă. Patronul clubului a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina.

Și de această dată, la fel ca la București, suporterii oaspeților lipsesc, însă, deși patronul FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, acest lucru pare ridicol în Kosovo. El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind această măsură ca fiind necesară după ce a ’auzit niște vorbe’, ceea ce face situația și mai ridicolă, având în vedere că fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.

Patronul FCSB, Becali, este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale scandaloase, luând decizii chiar și în privința primului unsprezece aproape la fiecare meci. Decizia privind trimiterea bodyguarzilor a fost luată tot în urma unor’zvonuri auzite’, fără nicio dovadă concretă că la Pristina nu ar exista condiții de securitate pentru cluburile vizitatoare”, au notat kosovarii de la telegrafi.com, înainte de Drita – FCSB.

