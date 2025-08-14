"Suferim!" CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: "Am trimis o adresă" - Antena Sport

Închide meniul
"Suferim!" CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: "Am trimis o adresă"

"Suferim!" CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: "Am trimis o adresă"

“Suferim!” CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: “Am trimis o adresă”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 18:56

Comentarii
Suferim! CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: Am trimis o adresă

Profimedia Images

CFR Cluj vrea să se concentreze pe meciurile din cupele europene și își dorește să amâne încă o partidă din Liga 1! Cristi Balaj a fost cel care a făcut anunțul.

Înaintea returului cu Braga, CFR Cluj și-a amânat deja partida din etapa a 5-a a Ligii 1, cu Csikszereda. Partida a fost reprogramată pe data de 16 octombrie. Acum, oficialii echipei din Gruia vor să reprogrameze și duelul cu Oțelul, din etapa a 6-a.

Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1

Indiferent de rezultatul partidei retur cu Braga, CFR Cluj își va continua aventura europeană. În cazul unei calificări, ardelenii vor evolua în play-off-ul Europa League. În caz contrar, echipa lui Dan Petrescu va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League.

Având în vedere programul aglomerat, dar și accidentările din lotul lui Dan Petrescu, Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a făcut o adresă pentru amânarea duelului cu Oțelul. Partida va fi reprogramată în cazul în care LPF va aproba cererea ardelenilor.

„Suferim în urma accidentărilor. Avem o situație excepțională. Suntem angrenați în cupele europene și avem mulți jucători accidentați, unii dintre ei pe aceleași poziții.

Având această situație excepțională, am trimis o adresă la Ligă pentru a amâna un meci, cu Oțelul Galați.

E partida între meciurile din play-off. Sunt date când e pauza pentru echipele naționale”, a spus Cristi Balaj, la digisport.ro.

Veste importantă pentru Louis Munteanu. Atacantul lui CFR Cluj, tot mai aproape de transferul carierei

Louis Munteanu a primit o veste importantă în privinţa unui posibil transfer în Ligue 1. Rennes, clubul care s-ar afla în pole-position pentru a obţine semnătura atacantului de la CFR Cluj, a ajuns la un acord pentru o mutare de 30 de milioane de euro.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Concret, Louis Munteanu poate profita de plecarea lui Arnaud Kalimuendo de la Rennes. Atacantul a ajuns la o înţelegere cu cei de la Nottingham Forest.

Conform goal.com, Rennes ar urma să încaseze suma de 30 de milioane de euro în schimbul lui Arnaud Kalimuendo. Atacantul de 23 de ani este tot mai aproape de mutarea în Premier League, în această vară.

În acest context, Rennes ar putea lua din nou în calcul transferul lui Louis Munteanu. Neluţu Varga a cerut suma de 18 milioane de euro în schimbul atacantului român, însă francezii nu s-au arătat dispuşi, încă, să ofere această sumă.

Totodată, patronul celor de la CFR Cluj a refuzat recent o ofertă de 12 milioane de euro pentru Louis Munteanu, din partea celor de la Rennes.

Rămâne de văzut dacă înlocuitorul lui Arnaud Kalimuendo la Rennes va fi Louis Munteanu. Francezii îl mai au pe lista de transferuri şi pe Franculino Dju, un atacantul de 21 de ani care evoluează la Midtjylland.

