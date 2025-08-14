"Suferim!" CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1! Anunțul lui Cristi Balaj: "Am trimis o adresă" - Antena Sport

CFR Cluj vrea să se concentreze pe meciurile din cupele europene și își dorește să amâne încă o partidă din Liga 1! Cristi Balaj a fost cel care a făcut anunțul.

Înaintea returului cu Braga, CFR Cluj și-a amânat deja partida din etapa a 5-a a Ligii 1, cu Csikszereda. Partida a fost reprogramată pe data de 16 octombrie. Acum, oficialii echipei din Gruia vor să reprogrameze și duelul cu Oțelul, din etapa a 6-a.

Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj vrea să amâne încă un meci din Liga 1

Indiferent de rezultatul partidei retur cu Braga, CFR Cluj își va continua aventura europeană. În cazul unei calificări, ardelenii vor evolua în play-off-ul Europa League. În caz contrar, echipa lui Dan Petrescu va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League.

Având în vedere programul aglomerat, dar și accidentările din lotul lui Dan Petrescu, Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a făcut o adresă pentru amânarea duelului cu Oțelul. Partida va fi reprogramată în cazul în care LPF va aproba cererea ardelenilor.

„Suferim în urma accidentărilor. Avem o situație excepțională. Suntem angrenați în cupele europene și avem mulți jucători accidentați, unii dintre ei pe aceleași poziții.