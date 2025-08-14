Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: "Diferență mare" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: “Diferență mare”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 19:39

Marius Șumudică a venit cu un avertisment pentru Universitatea Craivoa. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a vorbit despre posibila adversară a oltenilor, din play-off-ul UEFA Conference League.

În cazul în care o va elimina pe Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela, în play-off-ul Conference League, cu Istanbul Bașakșehir, care a trecut de Viking, în turul 3.

În opinia lui Marius Șumudică, diferența dintre fotbalul românesc și cel din Turcia este una mare. Fostul antrenor de la Rapid a explicat că Bașakșehir va fi favorită la calificare, în cazul în care se va duela cu Universitatea Craiova, însă a dat de înțeles că și oltenii lui Mirel Rădoi au o șansă, la o eventuală „dublă” cu echipa din Turcia.

„Diferență mare, mă uitam la meciurile din România și mă uitam la cele din Turcia, câtă agresivitate, câtă calitate de jucători. Ok, și bugetele, banii, salariile care sunt. Diferență mare, alt fotbal.

O să vedeți. Eu sunt ferm convins că Universitatea Craiova se va califica și va întâlni Bașakșehir. O să vedeți ce fotbaliști. Se poate întâmpla orice, Craiova joacă bine, e pe val, la fotbal se poate întâmpla orice.

Dar să vedeți calitatea jucătorilor, să vedeți ce fotbaliști. Bașakșehir ia campionatul în România la pas”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Tudor Băluță a dezvăluit care este atmosfera de la Universitatea Craiova, înaintea returului cu Spartak Trnava

Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Tudor Băluţă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că toţi fotbaliştii antrenaţi de Mirel Rădoi sunt conştienţi de importanţa meciului cu Spartak Trnava, din cea de-a doua manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, chiar dacă au câştigat partida tur cu 3-0.

Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, joi, de la ora 21:30.

“Ştim că ne va aştepta un meci greu mâine. Suntem foarte concentraţi, suntem foarte bine pregătiţi, avem şi experienţa primului meci. Avem în gând să facem un meci bun mâine care să ne califice mai departe. Eu nu mă gândesc la meciul tur, mă gândesc că avem un meci mâine.

Ce a fost acum o săptămână a fost, ne concentrăm ca mâine să facem un rezultat bun care să ne permită calificarea. Atmosfera e bună, suntem bine, cred că toată lumea e conştientă de importanţa meciului. Toată lumea e pregătită, s-a lucrat bine la antrenamente în aceste zile.

Vom vedea dacă vor putea să ne surprindă, cu siguranţă vor încerca tot ce ţine de ei să se califice. Pe mine mă interesează mai mult ceea ce facem noi”, a declarat Băluţă, citat de agerpres.ro.

