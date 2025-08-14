Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova! Detalii despre posibila adversară din UECL: "Diferență mare" - Antena Sport

Marius Șumudică a venit cu un avertisment pentru Universitatea Craivoa. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a vorbit despre posibila adversară a oltenilor, din play-off-ul UEFA Conference League.

În cazul în care o va elimina pe Spartak Trnava, Universitatea Craiova se va duela, în play-off-ul Conference League, cu Istanbul Bașakșehir, care a trecut de Viking, în turul 3.

Marius Șumudică, avertisment pentru Universitatea Craiova

În opinia lui Marius Șumudică, diferența dintre fotbalul românesc și cel din Turcia este una mare. Fostul antrenor de la Rapid a explicat că Bașakșehir va fi favorită la calificare, în cazul în care se va duela cu Universitatea Craiova, însă a dat de înțeles că și oltenii lui Mirel Rădoi au o șansă, la o eventuală „dublă” cu echipa din Turcia.

„Diferență mare, mă uitam la meciurile din România și mă uitam la cele din Turcia, câtă agresivitate, câtă calitate de jucători. Ok, și bugetele, banii, salariile care sunt. Diferență mare, alt fotbal.

O să vedeți. Eu sunt ferm convins că Universitatea Craiova se va califica și va întâlni Bașakșehir. O să vedeți ce fotbaliști. Se poate întâmpla orice, Craiova joacă bine, e pe val, la fotbal se poate întâmpla orice.