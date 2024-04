"Nu le-am dat nicio şansă!" Dorinel Munteanu, euforic după ce Oţelul a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Cupa României - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Dorinel Munteanu a mai declarat că după victoria cu Universitea Craiova, se concentrează la duelul cu Dinamo, din runda următoare de play-out.

„Diferența s-a făcut pe teren. Jucătorii noștri au înțeles foarte bine ce au de făcut. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși. Nu este ușor să joci cu o echipă care îi are pe Ivan, pe Mitriță, Baiaram. Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute. Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit.

Cupa României este competiția surprizelor. N-aș vrea să fim noi surprinși. Acum ne gândim la jocul cu Dinamo. Preocuparea mea este să-și revină băieții, să facem recuperare.

Nu vreau să mai vorbesc despre perioada de pregătire, noi ne-am văzut de treaba noastră, chiar dacă au fost unele critici.

Am făcut o greșeală când le-am răspuns unor colegi sau prieteni care m-au criticat. Mă bucur că jucătorii mei au înțeles ce trebuie să facă și au făcut-o bine”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro.

Lovitură pentru Universitatea Craiova! Alexandru Mitriţă s-a accidentat în duelul cu Oţelul Universitatea Craiova a primit o lovitură, după ce Alexandru Mitriţă s-a accidentat înaintea derby-ului cu FCSB. Mijlocaşul oltenilor „s-a rupt” în duelul cu Oţelul, din sferturile Cupei României. În minutul 102 al partidei cu Oţelul, Alexandru Mitriţă a încercat să recupereze balonul, însă a fost lovit de Joao Lameira. Mijlocaşul s-a prăbuşit pe gazon şi a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri. Două minute mai târziu, acesta a revenit pe teren, însă nu a rezistat prea mult. În minutul 105, Mitriţă a încercat să facă un sprint către poarta celor de la Oţelul, însă s-a prăbuşit din nou pe teren şi a primit îngrijiri. La pauză, acesta a fost înlocuit de Elvir Koljic şi a fost surprins pe banca de rezerve. Mitriţă părea a fi în mari dureri, după cele 100 de minute de joc din partida cu Oţelul. Universitatea Craiova a ratat calificarea în semifinalele Cupei României. Oţelul s-a impus cu 1-0 pe „Ion Oblemenco” şi a prins ultimul bilet pentru semifinale, acolo unde se va duela cu U Cluj.

