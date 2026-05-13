„Sperăm să vină și titlul, îl așteptăm de mult timp!” Eroul Craiovei a luat imediat microfonul după finală

Sebastian Ujica Publicat: 13 mai 2026, 23:08

Laurențiu Popescu a devenit eroul Craiovei în finala Cupei / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a câștigat pentru a 9-a oară în istorie Cupa României! A fost 0-0 după 120 de minute, iar la penalty-uri primele 11 execuții au fost impecabile.

Nici cea de-a 12-a nu a fost mai slabă, însă portarul Craiovei, Laurențiu Popescu, a avut o intervenție spectaculoasă.

Popescu vrea eventul cu Craiova

Eroul oltenilor a vorbit la doar câteva minute după penalty-ul apărat.

„Sunt foarte bucuros, mi-am dorit foarte mult acest trofeu. Am avut încredere că o să câștigăm acest meci. Mă bucur că am ghicit colțul, am câștigat și ne vom bucura în seara asta. Este a doua finală, sper ca titlul să vină după 35 de ani, îl așteptăm de mult timp.

Sper ca publicul de astăzi să fie alături de noi și duminică, ca să sărbătorim împreună” a spus Laurențiu Popescu după partidă.

