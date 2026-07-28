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OFICIAL | Rareş Ilie, prezentat la noua echipă: „Bine ai venit în alb-roşu”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 21:04 / Actualizat: 28 iulie 2026, 22:10

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OFICIAL | Rareş Ilie, prezentat la noua echipă: „Bine ai venit în alb-roşu

Rareş Ilie prezentat oficial la Mantova

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Aşa cum AntenaSport a anunţat în exclusivitate, Rareş Ilie (23 de ani) a semnat cu Mantova un contract până în vara lui 2029. Rareş Ilie va juca în liga a doua din Italia. Tânărul fotbalist român cunoaşte foarte bine liga a doua italiană. A evoluat în sezonul precedent pentru Empoli, marcând un gol şi reuşind 4 assist-uri. Anterior a evoluat tot ca jucător împrumutat pentru Catanzaro, echipă pentru care a reuşit 3 assist-uri în 15 meciuri.

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„Oficial: mijlocașul ofensiv Rares Andrei Ilie, născut în 2003, a fost transferat definitiv de la Nice. A semnat până în 2029

Mantova 1911 anunță transferul fotbalistului Rares Andrei Ilie, mijlocaș ofensiv român, venit de la OGC Nice. Rares Andrei Ilie vine după două experiențe în Serie B, unde a evoluat pentru Catanzaro și Empoli.

La nivel internațional, și-a început cariera la Rapid București, iar pe lângă Nice a mai jucat pentru Maccabi Tel Aviv și Lausanne.

Rareş Andrei Ilie s-a alăturat deja noilor săi colegi în cantonamentul de la Sirmione și este la dispoziția antrenorului Francesco Modesto.

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Bine ai venit în alb-roșu, Rares! Hai, Mantova!”, a transmis Mantova.

Rareş Ilie, prezentat oficial la Mantova
Rareş Ilie, prezentat oficial la Mantova
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