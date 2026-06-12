Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat

Simona Halep a fost surprinsă într-o vacanță de vis în Mykonos. Sportiva nu a fost singură, ci a fost însoțită de cel care acum îi este iubit. Simona Halep a ales o destinație care să-i permită să se relaxeze și s-a bucurat de fiecare moment alături de milionarul Dorin Mateiu.

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Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep

El are şi o poreclă bizară în rândul miliardarilor româniei. În cercurile de apropiaţi bogaţi i se spune “Regele mezelurilor”. Asta pentru că actualul iubit al Simonei Halep a făcut numeroase investiții în industria alimentară, dar și în alte sectoare economice. Printre cele mai cunoscute se numără piața imobiliară, de-a lungul anilor milionarul transformând clădiri de birouri în proiecte rezidențiale.

De asemenea, este acționar și fondator al companiei ElitCugir, care are aproximativ 1.300 de angajați. Firma a fost înființată în anul 2002. În prezent, producătorul de mezeluri este un jucător puternic pe piața de carne din Ardeal. Portofoliul companiei cuprinde o gamă variată de preparate din carne, care sunt distribuite la nivel național.

Ce diferenţă de vârstă este între cei doi

Deși Simona nu a confirmat niciodată relația cu „Regele mezelurilor”, imaginile cu cei doi în timpul vacanței par să spună totul despre relația pe care o au. Nici diferența de vârstă dintre cei doi îndrăgostiți nu pare să fi fost un impediment.

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, este mult mai tânără decât partenerul său. Dorin Mateiu are 58 de ani, fiind mai mare decât Simona. Mulet voci susţin că actuala relaţie nu ar fi pe placul familiei Simonei Halep, mai ales din perspectiva vrâstei înainte pe care acesta o are.