Diego Simeone, reacţie fermă după cea mai controversată decizie luată de Istvan Kovacs în Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Viviana Moraru Publicat: 9 aprilie 2026, 8:35

Diego Simeone şi Istvan Kovacs, în timpul unui meci din Champions League/ Profimedia

Diego Simeone a reacţionat, după cea mai controversată decizie luată de Istvan Kovacs în duelul pierdut de Barcelona cu Atletico Madrid, scor 0-2, în turul sferturilor din Champions League.

În minutul 54, la scorul de 1-0 pentru madrileni, portarul oaspeţilor, Juan Musso, a repus balonul în joc şi i-a pasat în careu lui Marc Pubill. Apărătorul lui Atletico Madrid a considerat că el a primit mingea pentru a o repune în joc, aşa că a atins-o cu mâna înaintea de a o pasa către colegi.

Istvan Kovacs nu l-a sancţionat pe Marc Pubill, considerând că balonul încă nu a fost repus în joc, în ciuda reacţiei acide a catalanilor.

După meci, Diego Simeone a reacţionat cu privire la faza controversată care l-a avut în prim plan pe Marc Pubill. Antrenorul lui Atletico Madrid a subliniat că Istvan Kovacs a luat decizia corectă, vorbind şi despre meciul retur de săptămâna viitoare.

“Pubill a considerat că mingea nu era încă în joc, așa a intepretat şi arbitrul. Vorbim de bun simţ. Dacă ne agăţăm de acea fază, atunci putem să ne uităm la orice, în speranţa că o să descoperim ceva.

Înfruntăm un adversar foarte puternic, trebuie să fim umili şi să spunem că sunt foarte buni. Vom juca cu entuziasm, alături de fanii noştri, şi cu dăruire.

Aş prefera să fiu pe lângă avantaj. După acel 4-0 (n.r. din Cupa Spaniei) am văzut cum au răspuns pe teren propriu. Ne aşteptăm la un meci dificil”, a declarat Diego Simeone, conform marca.com, după Barcelona – Atletico Madrid 0-2.

