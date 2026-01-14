Dennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 20:31

Dennis Man, la PSV/ Profimedia

Dennis Man a marcat un nou gol la PSV. Internaționalul român de 27 de ani a reușit să puncteze în meciul din deplasare cu Den Bosch, din optimile Cupei Olandei. 

Dennis Man a reușit să marcheze în minutul 13 al partidei cu Den Bosch, învingându-l spectaculos pe portarul advers, cu o „scăriță”. 

Dennis Man, un nou gol la PSV 

Chiar în momentul în care Dennis Man a marcat pe terenul lui Den Bosch, suporterii gazdelor îi aduceau un tribut unui fan, decedat la vârsta de doar 12 ani. După golul marcat, atât internaționalul român, cât și ceilalți jucători ai lui PSV, nu s-au bucurat pe deplin, iar fanii au continuat să aplaude.  

Vezi AICI golul marcat de Dennis Man în Den Bosch – PSV.

„A fost un moment nebun când s-a marcat golul, pentru că suporterii lui Den Bosch îi aduceau un tribut pe stadion fanului Laurens, care a murit recent la vârsta de 12 ani. Chiar și atunci când PSV a marcat, toți au continuat să aplaude și nu s-a bucurat nimeni”, au notat olandezii de la ad.nl. 

În minutul 29, Dennis Man a fost înlocuit de Nicolas Verkooijen. Olandezii menționează că internaționalul român a acuzat dureri, astfel că Peter Bosz nu a vrut să riște în privința sa și l-a scos de pe teren.  

Dennis Man a reușit să marcheze un gol și să ofere o pasă decisivă și în meciul precedent disputat de PSV, victoria cu 5-1 cu Excelsior, din campionat.  

În acest sezon, Dennis Man, cotat la suma de 13 milioane de euro, a marcat șase goluri la PSV și a oferit tot atâtea pase decisive, în cele 20 de meciuri bifate în toate competițiile. 

