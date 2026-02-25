Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României - Antena Sport

Închide meniul
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 11:19

Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

Edi Iordănescu, în timpul meciului Rakow - Legia / Profimedia images

Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026.

Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în ultima perioadă, fără să negocieze eventuala preluare a naţionalei. Edi este cel care a dus România la EURO 2024, după ce a câştigat grupa preliminară cu Elveţia favorită certă.

Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

“Am avut contacte aproape permanent cu FRF, dar nu pentru un nou contract. Nu s-a pus problema niciodată să mă întorc cu adevărat la națională. Trebuie să ținem cont de afirmația președintelui FRF că niciodată nu a negociat cu un antrenor cât timp era alt selecționer în funcție.

M-am dus în Polonia într-un proiect, nu mi-a ieșit cum am vrut, dar nu am planificat să mă întorc la națională”, a spus Iordănescu, citat de digisport.ro.

Ce oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia

Pe de altă parte, Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport au aflat numele celor două cluburi care l-au dorit pe Edi au fost Karagumruk şi Kayserispor. Edi e liber după despărţirea de Legia, din octombrie 2025.

Edi Iordănescu le-a refuzat pe ambele, motivul fiind că i s-a părut periculos să preia un club din mers, cu doar 11 runde rămase de disputat din Turcia.

Mai mult, Kayserispor e pe penultimul loc în Turcia, cu 19 puncte după primele 23 de etape disputate. Mai rău, Karagumruk e lanterna roşie, cu 13 puncte, la 8 lungimi de salvarea de la retrogradare.

