Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României - Antena Sport

Edi Iordănescu s-a aflat pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mircea Lucescu, pe banca României, în cazul în care problemele de sănătate ale selecţionerului de 80 de ani nu i-ar fi permis să ne conducă la barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026.

Iordănescu susţine că a ţinut legătura cu Federaţia Română de Fotbal în ultima perioadă, fără să negocieze eventuala preluare a naţionalei. Edi este cel care a dus România la EURO 2024, după ce a câştigat grupa preliminară cu Elveţia favorită certă.

Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României

“Am avut contacte aproape permanent cu FRF, dar nu pentru un nou contract. Nu s-a pus problema niciodată să mă întorc cu adevărat la națională. Trebuie să ținem cont de afirmația președintelui FRF că niciodată nu a negociat cu un antrenor cât timp era alt selecționer în funcție.

M-am dus în Polonia într-un proiect, nu mi-a ieșit cum am vrut, dar nu am planificat să mă întorc la națională”, a spus Iordănescu, citat de digisport.ro.

Ce oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia

Pe de altă parte, Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport au aflat numele celor două cluburi care l-au dorit pe Edi au fost Karagumruk şi Kayserispor. Edi e liber după despărţirea de Legia, din octombrie 2025.