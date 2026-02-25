Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci

Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 10:12

Comentarii
Ce amenzi se dau la FC Barcelona pentru jucători în caz de întârziere în zilele de meci

Lewandowski, Lamine Yamal și Pedri / Profimedia

Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Jules Koundé a fost lăsat pe bancă în sezonul trecut în meciul împotriva lui Alavés din cauza lipsei sale de punctualitate, de atunci au fost introduse sancţiuni financiare.

„Dacă întârzii 20 de minute într-o zi de meci, mai bine rămâi acasă”, a glumit Pedri. „Mai bine îi trimiţi o poză cu un ibuprofen sau un paracetamol”, a spus şi Ferran Torres.

Prezentatorul a vrut apoi să afle cuantumul amenzii pentru 10 minute de întârziere, oferind mai multe propuneri care erau departe de adevăr. Cei doi jucători au acceptat în cele din urmă suma de 40.000 de euro.

„Flick este intransigent în privinţa orarului, dar eu ajung foarte devreme”, a mărturisit Pedri. „Însă a ajunge târziu în ziua meciului înseamnă a fi neconcentrat şi a-ţi arăta lipsa de respect faţă de coechipieri.” Cei doi jucători, care au solicitat acest nou sistem, sunt de acord că preferă să plătească amenda decât să rateze un meci.

Reclamă
Reclamă

Pe banca FC Barcelona din vara anului 2024, Hansi Flick a câştigat deja patru titluri în Catalonia, inclusiv ultima La Liga. După victoria de duminică împotriva Levante (3-0), Barça a revenit în fruntea clasamentului după etapa a 25-a, cu un punct avans faţă de Real Madrid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri. Update
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc: patronul echipei, reținut de poliție! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri. Update
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele