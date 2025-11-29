Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine - Antena Sport

Dezastru total la Legia Varșovia! Echipa nu își revine după plecarea lui Edi Iordănescu! După ce a învins Sahtior, în Europa, fostul selecționer a fost eliminat din Cupă și a cerut, pentru a treia oară, să plece de la echipă. Cei din conducerea clubului nu s-au mai putut împotrivi și au acceptat demisia lui Iordănescu.
De atunci, fosta campioană a Poloniei nu își mai revine. Legia nu a mai câștigat niciun meci de la plecarea lui Edi Iordănescu și în acest moment ocupă locul 13 în clasament. În Europa League, echipa e pe 38, cu 3 puncte. În cele cinci meciuri disputate, Legia a obţinut doar două egaluri.
Transferuri peste capul lui Edi Iordănescu
Din informațiile AS.ro, se pare că Edi Iordănescu nu a avut niciun cuvânt de spus în ceea ce privește transferurile. Jucătorii ceruți de Edi nu au fost achiziționați, ba, mai mult, clubul a vândut jucători de 17 milioane de euro, fără ca antrenorul să fie întrebat sau să i se aducă ceva în loc.
Deciziile luate de conducerea celor de la Legia, peste capul antrenorului, l-au făcut pe Iordănescu să ceară rezilierea contractului, după numai câteva etape.
Edi Iordănescu, dorit in Golf
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), este aproape de a se înțelege cu o echipă din Golf şi, cel mai probabil, va reveni pe bancă în iarnă.
“Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții”, a spus Edi Iordănescu, după ce a plecat de la Legia.
