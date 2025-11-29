Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine - Antena Sport

Home | Fotbal | Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine

Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine

Antena Sport Publicat: 29 noiembrie 2025, 18:41

Comentarii
Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine

Edi Iordănescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Dezastru total la Legia Varșovia! Echipa nu își revine după plecarea lui Edi Iordănescu! După ce a învins Sahtior, în Europa, fostul selecționer a fost eliminat din Cupă și a cerut, pentru a treia oară, să plece de la echipă. Cei din conducerea clubului nu s-au mai putut împotrivi și au acceptat demisia lui Iordănescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De atunci, fosta campioană a Poloniei nu își mai revine. Legia nu a mai câștigat niciun meci de la plecarea lui Edi Iordănescu și în acest moment ocupă locul 13 în clasament. În Europa League, echipa e pe 38, cu 3 puncte. În cele cinci meciuri disputate, Legia a obţinut doar două egaluri.

Transferuri peste capul lui Edi Iordănescu

Din informațiile AS.ro, se pare că Edi Iordănescu nu a avut niciun cuvânt de spus în ceea ce privește transferurile. Jucătorii ceruți de Edi nu au fost achiziționați, ba, mai mult, clubul a vândut jucători de 17 milioane de euro, fără ca antrenorul să fie întrebat sau să i se aducă ceva în loc.

Deciziile luate de conducerea celor de la Legia, peste capul antrenorului, l-au făcut pe Iordănescu să ceară rezilierea contractului, după numai câteva etape.

Edi Iordănescu, dorit in Golf

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), este aproape de a se înțelege cu o echipă din Golf şi, cel mai probabil, va reveni pe bancă în iarnă.

Reclamă
Reclamă

“Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții”, a spus Edi Iordănescu, după ce a plecat de la Legia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Observator
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
Fanatik.ro
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
20:45
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”
20:42
LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu din Qatar sunt live ACUM. Oscar Piastri a câștigat sprintul mai devreme
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Carnavalul de la Iași
20:30
Dinamo – Oţelul, 20:55, LIVE TEXT. “Câinii” pot urca pe locul 2 în clasament
20:16
Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga
20:00
România – Japonia 31-27. Tricolorele s-au calificat în faza următoare de la CM de handbal feminin 2025
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând