OFICIAL Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu - Antena Sport

OFICIAL Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu

Publicat: 31 octombrie 2025, 12:24

OFICIAL Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu

Edi Iordănescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edi Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze.

Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu şi am decis împreună să punem capăt colaborării noastre. După analizarea rezultatelor, am ajuns la concluzia că, în situaţia actuală, sunt necesare schimbări pentru ca echipa să-şi poată exploata pe deplin potenţialul şi să-şi atingă obiectivele”, a declarat Michał Żewłakow, directorul sportiv al Legiei Varşovia.

Edi Iordănescu era antrenorul Legiei Varşovia din luna iunie. Cu această echipă, a câştigat Supercupa Poloniei şi a asigurat calificarea în UEFA Conference League.

“Clubul îi mulţumeşte antrenorului pentru colaborare şi îi urează succes în cariera sa viitoare.

Până la numirea unui nou antrenor, atribuţiile de antrenor principal vor fi îndeplinite de actualul secund, Inaki Astiz”, a precizat Legia.

Motivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia

Edi Iordănescu e cel care a cerut rezilierea contractului cu Legia. Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă joi noapte, după înfrângerea din şaisprezecimile Cupei Poloniei, iar discuţiile avute cu conducerea au dus la o despărţire iminentă.

Aceasta a fost a treia oară când Edi Iordănescu le-a propus şefilor Legiei să plece de la club. Dacă în primele două rânduri, cele două părţi au convenit să continue, acum nu mai este cale de întors şi Edi va pleca în curând.

Conform surselor Antena Sport, motivele nemulţumirii antrenorului român ţin de anumite decizii luate de club. Una dintre ele are legătură cu politica de transferuri, una care nu i-ar fi adus lui Iordănescu jucătorii cu care să facă performanţă.

În ultimele 10 meciuri pe banca Legiei, Iordănescu a adunat trei victorii, trei egaluri și patru eșecuri. După momentul de acum peste o săptămână în care fostul selecționer și-a cerut demisia, un oficial al clubului a menționat că nu a trăit niciodată cu impresia că tehnicianul de 47 de ani vrea să plece de la club.

În campionat, Legia e pe locul 10, cu 16 puncte şi trei etape consecutive fără victorie.

