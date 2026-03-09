Neymar, convocat de Ancelotti în lotul preliminar al Braziliei pentru meciurile cu Franţa şi Croaţia - Antena Sport

Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, l-a preconvocat pe Neymar pentru cele două meciuri de pregătire ale Seleção pentru Cupa Mondială din 2026.
Potrivit publicaţiei braziliene Globo, Neymar, în vârstă de 34 de ani, a fost preselectat de antrenorul Carlo Ancelotti pentru meciul amical cu Franţa, din 26 martie, şi pentru cel împotriva Croaţiei, din 1 aprilie.
Totuşi, prezenţa golgheterului Seleção la acest cantonament rămâne incertă. El a fost convocat anterior în august 2025, dar nu a fost inclus în lotul final.
Fostul jucător al PSG nu a mai jucat pentru Brazilia din 18 octombrie 2023, într-o înfrângere cu 2-0 împotriva Uruguayului. În timpul acelui meci, a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchi.
Neymar a fost afectat de accidentări de la transferul său de la Paris Saint-Germain la Al-Hilal, acum doi ani şi jumătate.
Cupa Mondială din 2026 este obiectivul suprem al brazilianului, acesta revenind la clubul său din copilărie, Santos, anul trecut. S-ar putea retrage în această vară, indiferent dacă va fi sau nu selectat pentru echipa naţională. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
