Încă o lovitură pentru Dinamo înainte de play-off! Un alt om de bază al lui Zeljko Kopic s-a accidentat - Antena Sport

Încă o lovitură pentru Dinamo înainte de play-off! Un alt om de bază al lui Zeljko Kopic s-a accidentat

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 21:38

Boateng, accidentat în CFR - Dinamo / Captură Prima Sport

Kennedy Boateng, unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, a părăsit mai devreme meciul cu CFR Cluj după ce a acuzat probleme musculare în minutul 49.

Vestea respectivă este una extrem de proastă pentru Zeljko Kopic, în contextul în care antrenorul croat l-a pierdut după etapa precedentă pentru startul play-off-ului și pe Mamoudou Karamoko.

Boateng s-a accidentat în CFR Cluj – Dinamo

Meciul dintre CFR Cluj și Dinamo care “trage cortina” peste sezonul regulat din Liga 1 a fost marcat de o lovitură pentru alb-roșii. În startul reprizei secunde, Kennedy Boateng s-a prăbușit pe gazon și a făcut semn de schimbare către banca echipei sale.

În locul său, Zeljko Kopic s-a văzut nevoit să îl introducă pe Matteo Duțu. Stoperul togolez a părăsit pe propriile picioare gazonul, însă șansele să rateze startul play-off-ului sunt totuși mari, ținând cont că este vorba de o problemă musculară.

La fel ca în cazul lui Karamoko, accidentat în meciul cu FC Argeș, Boateng ar urma să revină în etapa a doua sau a treia de play-off. În acest sezon, jucătorul lui Dinamo care se va despărți de alb-roșii în vară a evoluat în 32 de meciuri în toate competițiile, ratând un singur meci din cauza unei suspendări.

