"Dinamită, ce faci?". Adi Mutu, în apel video cu un fost coechipier la demonstrativul lui Ronaldinho - Antena Sport

Meciul demonstrativ de la Iași care l-a avut drept protagonist pe Ronaldinho a oferit un moment inedit surprins de reporterul Antena Sport. Adrian Mutu, care n-a fost prezent, a vorbit pe cameră cu unul dintre foștii săi coechipieri de la Fiorentina și Parma, portarul Sebastien Frey, după ce a fost sunat de Cristi Balaj.

Demonstrativul Ronaldinho & Friends VS Romanian Legends a oferit momente fabuloase nu doar prin prisma golurilor marcate, ci prin intermediul unui eveniment care s-a produs la poarta care era apărată de Sebastian Frey. Goalkeeper-ul francez a avut ocazia să vorbească chiar în timpul meciului pe un apel video cu Adi Mutu, care fusese sunat de Cristi Balaj, fostul arbitru și președinte de la CFR Cluj.

Frey, în dialog pe teren cu Mutu

Mutu și Frey au avut o relație foarte bună când erau coechipieri, împărțind vestiarul timp de șase sezoane la Parma, respectiv la Fiorentina. La Iași, cei doi au avut ocazia să vorbească din nou, dialogul fiind intermediat de Cristi Balaj, care l-a sunat pe “Briliant”.

Prezent pe gazon, chiar lângă bara porții lui Frey, fostul arbitru l-a chemat pe portar pentru a schimba câteva cuvinte cu Mutu. “Dinamită, ce faci? Ce face? Plouă!“, i-a spus francezul fostului său coleg.

După meci, fostul goalkeeper a avut ocazia să vorbească mai mult despre Mutu și a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului de profil ofensiv care s-a făcut remarcat la numeroase cluburi de top din Europa.