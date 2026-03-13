“Îi va fi foarte greu” Ioan Andone l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după ce antrenorul s-a întors la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 18:07

Mirel Rădoi, la un antrenament al FCSB-ului / AntenaSport

Ioan Andone (65 de ani) a comentat întoarcerea lui Mirel Rădoi (44 de ani) la FCSB. “Ando” l-a avertizat pe Mirel Rădoi că nu îi va fi uşor în play-out.

Mirel Rădoi a venit cu scopul precis de a o duce pe FCSB la barajul pentru Conference League. Tehnicianul, care a pregătit-o în acest sezon şi pe Universitatea Craiova, vrea o clasare pe unul din primele două locuri în play-out. Acest lucru i-ar asigura FCSB-ului dreptul de a juca semifinala barajului pentru Conference League, cu cealaltă echipă care termină play-out-ul pe unul din primele două locuri.

O eventuală victorie ar duce-o pe FCSB în finala barajului pentru preliminariile Conference League, unde ar întâlni echipa clasată pe locul 3 sau 4 în play-off, în funcţie de câştigătoarea Cupei României.

“A venit să-l ajute (n.r: pe Gigi Becali), am înțeles că Mirel are un precontract pe masă. El e stelist (n.r: susţinător al FCSB-ului), nu prin prisma că Gigi e nașul lui. E stelist (n.r: susţinător al FCSB-ului), a avut performanțe mari acolo (n.r: la FCSB). A luat campionate, a fost căpitan de echipă.

Îi va fi foarte greu (n.r: lui Mirel Rădoi), nu va fi simplu pentru FCSB în play-out, e altceva, o să joace cu echipe care sunt disperate să se salveze de la retrogradare. Dacă nu le bați, nu ai șanse. Sunt și Oțelul, UTA, echipe bune”, a declarat Ioan Andone în exclusivitate pentru AntenaSport.

Mirel Rădoi va debuta în noul mandat de la FCSB într-un meci cu “lanterna” clasamentului, Metaloglobus. FCSB – Metaloglobus se va disputa duminică, de la ora 20:30.

