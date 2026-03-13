Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 13 martie

Publicat: 13 martie 2026, 17:17

Louis Munteanu, la naţionala României de tineret / Profimedia

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Fără Munteanu la baraj

Louis Munteanu s-a accidentat și va rata barajul Turcia – România. Atacantul lui DC United a suferit o leziune musculară și ar urma să fie înlocuit în lot de David Miculescu.

2. Alături de Radu

Ionuț Radu a fost încurajat de antrenorul lui Celta Vigo, după gafa comisă în meciul cu Lyon: “Este păcat! A făcut un meci mare”, a declarat tehnicianul spaniol.

3. Favorita lui Edi Iordănescu

Pe AS.ro vezi pe cine vede Edi Iordănescu campioană în Liga 1: “Pare ușor favorită”, a spus fostul selecționer.

4. Stanciu a spart gheața

Nicolae Stanciu a marcat primul gol după 7 luni. Revenit în China, căpitanul naționalei României a înscris chiar în poarta fostei sale echipe, Wuhan Three Towns.

5. Russell pleacă primul în sprint

George Russell a fost cel mai rapid pilot în calificările pentru sprintul din China: “O bucurie să pilotez această mașină”, a spus britanicul, înaintea cursei care e sâmbătă, de la 5 dimineața, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

