Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 13 martie

1. Fără Munteanu la baraj
Louis Munteanu s-a accidentat și va rata barajul Turcia – România. Atacantul lui DC United a suferit o leziune musculară și ar urma să fie înlocuit în lot de David Miculescu.
2. Alături de Radu
Ionuț Radu a fost încurajat de antrenorul lui Celta Vigo, după gafa comisă în meciul cu Lyon: “Este păcat! A făcut un meci mare”, a declarat tehnicianul spaniol.
3. Favorita lui Edi Iordănescu
Pe AS.ro vezi pe cine vede Edi Iordănescu campioană în Liga 1: “Pare ușor favorită”, a spus fostul selecționer.
4. Stanciu a spart gheața
Nicolae Stanciu a marcat primul gol după 7 luni. Revenit în China, căpitanul naționalei României a înscris chiar în poarta fostei sale echipe, Wuhan Three Towns.
5. Russell pleacă primul în sprint
George Russell a fost cel mai rapid pilot în calificările pentru sprintul din China: “O bucurie să pilotez această mașină”, a spus britanicul, înaintea cursei care e sâmbătă, de la 5 dimineața, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
