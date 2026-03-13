Autogol de cascadorii râsului în Liga 1! I-a degajat mingea în faţă colegului său, iar balonul a intrat în plasă

Autogol cum rar vezi în meciul UTA – Hermannstadt, care a deschis play-out-ul Ligii 1. În minutul 2, Ionuţ Stoica i-a degajat o minge în faţă colegului său, Tiberiu Căpuşă, iar mingea a intrat în plasă!

Căpuşă a acuzat dureri puternice după faza incredibilă, ulterior revenindu-şi. Un coleg a mers să se asigure că Tiberiu Căpuşă era ok.

Autogol rar în UTA – Hermannstadt!

Începutul de meci a fost unul teribil pentru Hermannstadt. După autogolul uluitor, Hermannstadt a mai primit un gol, în minutul 6 Benga ducând scorul la 2-0 pentru arădeni.

Hermannstadt a început play-out-ul de pe penultimul loc, ce duce direct în Liga a 2-a. După înjumătăţire, sibienii au rămas cu 12 puncte. UTA a început play-out-ul de pe locul 2, cu 22 de puncte. Cu o victorie UTA ar trece pe primul loc în play-out-ul Ligii 1, cu un punct peste FCSB. Campioana ultimelor două sezoane va debuta în play-out cu Metaloglobus. Va fi şi debutul lui Rădoi pe banca FCSB-ului, în noul său mandat la roş-albaştri.

FCSB – Metaloglobus se va juca duminică, de la ora 20:30. Partida roş-albaştrilor a fost reprogramată în mai multe rânduri.