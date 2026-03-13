Alvaro Arbeloa a făcut anunțul! Când află dacă va reveni Kylian Mbappe pe gazon

Kylian Mbappe nu a mai jucat de aproape o lună pentru Real Madrid, însă procesul de recuperare al francezului decurge bine, lucru confirmat chiar și de către antrenorul Alvaro Arbeloa.
La conferința de presă dinaintea meciului cu Elche, tehnicianul „los blancos” a confirmat când se va lua o decizie în privința revenirii golgheterului pe gazon.
Kylian Mbappe, tot mai aproape de revenirea pe gazon
Kylian Mbappe este tot mai aproape de revenirea pe gazon la Real Madrid, după acea accidentare serioasă suferită la genunchi. Starul „los blancos” ar putea fi pe teren chiar la returul cu Manchester City, spune Alvaro Arbeloa.
Antrenorul madrilenilor a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Elche despre progresul făcut de francez și a confirmat că duminică se va decide dacă va fi apt pentru jocul din Liga Campionilor.
„Mbappe este din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Misiunea noastră este ca el să fie apt pentru partida cu Manchester City. Nu va juca mâine, dar duminică vom decide în privința meciului de la City”, a declarat Arbeloa.
🚨🇫🇷 Álvaro Arbeloa: “Mbappé is getting better every day. The mission is to have him available for Man City game”.
“He will not play tomorrow. On Sunday, we will decide about Man City”. pic.twitter.com/EX4k9MbrHg
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2026
- Lionel Messi, folosit împotriva lui Laporta în dezbaterea pentru şefia Barcelonei: “El vrea schimbarea! Tu îl desconsideri”
- David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
- Rodrygo s-a operat! Când este așteptat să revină pe gazon jucătorul lui Real Madrid
- Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez
- Joan Laporta i-a dat replica lui Xavi după acuzațiile că a blocat revenirea lui Messi la Barcelona: “E folosit”