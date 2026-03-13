Alvaro Arbeloa a făcut anunțul! Când află dacă va reveni Kylian Mbappe pe gazon

Kylian Mbappe nu a mai jucat de aproape o lună pentru Real Madrid, însă procesul de recuperare al francezului decurge bine, lucru confirmat chiar și de către antrenorul Alvaro Arbeloa.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Elche, tehnicianul „los blancos” a confirmat când se va lua o decizie în privința revenirii golgheterului pe gazon.

Kylian Mbappe, tot mai aproape de revenirea pe gazon

Kylian Mbappe este tot mai aproape de revenirea pe gazon la Real Madrid, după acea accidentare serioasă suferită la genunchi. Starul „los blancos” ar putea fi pe teren chiar la returul cu Manchester City, spune Alvaro Arbeloa.

Antrenorul madrilenilor a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Elche despre progresul făcut de francez și a confirmat că duminică se va decide dacă va fi apt pentru jocul din Liga Campionilor.

„Mbappe este din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Misiunea noastră este ca el să fie apt pentru partida cu Manchester City. Nu va juca mâine, dar duminică vom decide în privința meciului de la City”, a declarat Arbeloa.