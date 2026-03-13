Alvaro Arbeloa a făcut anunțul! Când află dacă va reveni Kylian Mbappe pe gazon

Daniel Işvanca Publicat: 13 martie 2026, 17:51

Kylian Mbappe / Profimedia

Kylian Mbappe nu a mai jucat de aproape o lună pentru Real Madrid, însă procesul de recuperare al francezului decurge bine, lucru confirmat chiar și de către antrenorul Alvaro Arbeloa.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Elche, tehnicianul „los blancos” a confirmat când se va lua o decizie în privința revenirii golgheterului pe gazon.

Kylian Mbappe, tot mai aproape de revenirea pe gazon

Kylian Mbappe este tot mai aproape de revenirea pe gazon la Real Madrid, după acea accidentare serioasă suferită la genunchi. Starul „los blancos” ar putea fi pe teren chiar la returul cu Manchester City, spune Alvaro Arbeloa.

Antrenorul madrilenilor a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Elche despre progresul făcut de francez și a confirmat că duminică se va decide dacă va fi apt pentru jocul din Liga Campionilor.

„Mbappe este din ce în ce mai bine pe zi ce trece. Misiunea noastră este ca el să fie apt pentru partida cu Manchester City. Nu va juca mâine, dar duminică vom decide în privința meciului de la City”, a declarat Arbeloa.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Citește și:
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de tradiție care joacă aici
17:47

FotoAutogol de cascadorii râsului în Liga 1! I-a degajat mingea în faţă colegului său, iar balonul a intrat în plasă
17:24

OUT pentru returul cu Manchester City! Lovitură pentru Real Madrid
17:17

VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 13 martie
17:04

Cristi Chivu i-a stabilit prețul jucătorului său: 70 de milioane de euro! Barcelona și-a manifestat interesul
17:01

EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB
16:50

Eliza Diamandescu, sportiva cu peste 450 de medalii, e în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 3 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 4 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 5 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru” 6 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”