Gigi Becali a făcut anunțul în privința lui Mirel Rădoi, înainte de debut: „A vorbit prea sigur”

Mirel Rădoi se pregătește de debutul pe banca celor de la FCSB, campioana României urmând să înfrunte Metaloglobus, în cadrul primei etape de play-out.
Gigi Becali a confirmat că antrenorul român nu va rămâne pe banca roș-albaștrilor și din sezonul următor, Rădoi având o altă ofertă din partea unei echipe importante.
Mirel Rădoi nu rămâne la FCSB
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au plecat de la FCSB, iar Mirel Rădoi a venit în sprijinul lui Gigi Becali pentru a încerca să califice echipa în UEFA Conference League.
Finanțatorul roș-albaștrilor a confirmat că antrenorul român nu va continua pe banca echipei și de la finalul sezonului, având o ofertă importantă din străinătate.
„Mirel a vorbit prea sigur. Mi-a zis ‘Bă, nașule, stai liniștit, scoatem. După aia, să vedem, eu nu stau, am…’. Mi-a arătat omul. ‘Am venit să te ajut, te ajut’!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
