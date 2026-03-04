Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat - Antena Sport

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar şi Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu şi Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu şi Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF a validat în şedinţa de miercuri participarea la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a actualului preşedinte Răzvan Burleanu şi a lui Ilie Ştefan Drăgan, informează federaţia prin intermediul site-ului oficial.

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu şi Auraş Braşoveanu, iar candidaţii pentru funcţia de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir şi Ilie Ştefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunţat de asemenea că eventualele contestaţii se depun la Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluţiilor adoptate de Comisie.

La 9 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că va candida cu siguranţă la alegerile pentru preşedinţia asociaţiei din luna martie şi că nu are drept obiectiv să obţină unanimitate de voturi. “Cu siguranţă eu voi candida. Nu am informaţii despre un alt posibil candidat. Funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de faţă, au devenit mai râvnite alte funcţii de la nivelul Federaţiei Române de Fotbal, adică de selecţioner, de director tehnic, de secretar general şi aşa mai departe”, spunea Burleanu.