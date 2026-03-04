Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat - Antena Sport

Home | Fotbal | Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat

Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 20:56

Comentarii
Doar doi candidați la alegerile pentru președinția FRF. Cu cine se luptă Răzvan Burleanu pentru un nou mandat

Răzvan Burleanu, în timpul unui eveniment / Hepta

Comisia de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcţiile de conducere din cadrul FRF a validat în şedinţa de miercuri participarea la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal a actualului preşedinte Răzvan Burleanu şi a lui Ilie Ştefan Drăgan, informează federaţia prin intermediul site-ului oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A treia candidatură, a lui Sorin Răducanu, a fost respinsă de membrii comisiei.

Răzvan Burleanu candidează pentru un nou mandat la FRF

Pentru funcţia de vicepreşedinte al FRF vor candida ca reprezentanţi ai fotbalului amator Octavian Goga şi Cristian Petrean.

Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar şi Andrei Cristian Nicolescu vor candida pentru postul de membru în Comitetul Executiv, ca reprezentant al cluburilor din Liga I, în timp ce Bogdan Bălănescu şi Cristian Tănase vor intra în cursa pentru reprezentant al cluburilor din Liga a II-a, iar Valentin Mihai Dăscălescu şi Florea Spânu, ca reprezentant al cluburilor din Liga a III-a.

Reclamă
Reclamă

Din partea cluburilor de fotbal feminin va candida doar Alin Alexandru Cioban, pentru postul de reprezentant al grupărilor de fotbal în sală vor concura Dorin Petru Cristian Vornicu şi Auraş Braşoveanu, iar candidaţii pentru funcţia de reprezentant al cluburilor de fotbal de juniori vor participa la alegeri Cătălin Sebastian Cighir şi Ilie Ştefan Drăgan.

Comisia de validare a candidaturilor a anunţat de asemenea că eventualele contestaţii se depun la Comisia pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la momentul publicării pe site-ul oficial al FRF a soluţiilor adoptate de Comisie.

La 9 februarie, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat că va candida cu siguranţă la alegerile pentru preşedinţia asociaţiei din luna martie şi că nu are drept obiectiv să obţină unanimitate de voturi. “Cu siguranţă eu voi candida. Nu am informaţii despre un alt posibil candidat. Funcţia de preşedinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut. În momentul de faţă, au devenit mai râvnite alte funcţii de la nivelul Federaţiei Române de Fotbal, adică de selecţioner, de director tehnic, de secretar general şi aşa mai departe”, spunea Burleanu.

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

În cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF, s-a stabilit ca Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal să se desfăşoare miercuri, 18 martie, cu începere de la ora 11:00. Evenimentul se va desfăşura Casa Fotbalului, în Sala Nicolae Dobrin. Cu ocazia Adunării Generale din 18 martie vor fi organizate şi alegerile pentru preşedinţia FRF şi Comitetul Executiv al FRF.

Răzvan Burleanu (41 de ani) se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcţia de preşedinte al instituţiei, şi ultimul, conform statutului federaţiei.

Într-o conferinţă de presă anterioară, Burleanu a explicat că, deşi statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
23:55
Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova: „Mi-a promis conducerea”
23:52
“Este meritul lui Rădoi la Craiova?” Întrebarea care l-a iritat pe Filipe Coelho după ce a fost şi eliminat: “Nedrept”
23:47
Daniel Pancu a explicat gestul pe care i l-a făcut lui Coelho în timpul meciului Craiova – CFR Cluj 3-1!
23:37
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă
23:27
Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: “Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!”
23:19
FotoFilipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 “Asta să-l întrebaţi pe Chivu!” Cesc Fabregas n-a stat pe gânduri după Como – Inter. “Mentalităţi diferite” 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”