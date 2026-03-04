Benfica - Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby „de foc” pentru Jose Mourinho - Antena Sport

Benfica – Porto, derby-ul etapei a 25-a din Liga Portugal, se va disputa duminică, de la ora 20:00 și va fi live video în AntenaPLAY. Se anunță un meci „de foc” pentru Jose Mourinho (63 de ani) pe Da Luz.

„The Special One” își va întâlni fosta echipă. Lusitanul a antrenat-o pe Porto în perioada 2002 – 2004, reușind să cucerească Champions League, două titluri, o Cupă și o Supercupă ale Portugaliei.

Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00)

Porto e pe primul loc în Liga Portugal, înaintea derby-ului cu Benfica. „Dragonii” au 65 de puncte, după 24 de meciuri disputate, în timp ce trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 58 de puncte.

Benfica țintește victoria în confruntarea cu Porto în vederea luptei la titlu din Liga Portugal. În cazul unui succes obținut de Porto, „dragonii” s-ar distanța la nu mai puțin de zece puncte față de „vulturi”, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.

În tur, cele două rivale au remizat, scor 0-0. Porto și Benfica s-au duelat și în sferturile Cupei Portugaliei în acest sezon, partida fiind câștigată la limită de „dragoni”, scor 1-0, grație golului marcat de Jan Bednarek.