Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Benfica - Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby „de foc” pentru Jose Mourinho - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby „de foc” pentru Jose Mourinho

Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby „de foc” pentru Jose Mourinho

Viviana Moraru Publicat: 4 martie 2026, 21:34

Comentarii
Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby de foc” pentru Jose Mourinho

Jose Mourinho, la Benfica/ Profimedia

Benfica – Porto, derby-ul etapei a 25-a din Liga Portugal, se va disputa duminică, de la ora 20:00 și va fi live video în AntenaPLAY. Se anunță un meci „de foc” pentru Jose Mourinho (63 de ani) pe Da Luz.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„The Special One” își va întâlni fosta echipă. Lusitanul a antrenat-o pe Porto în perioada 2002 – 2004, reușind să cucerească Champions League, două titluri, o Cupă și o Supercupă ale Portugaliei.

Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00)

Porto e pe primul loc în Liga Portugal, înaintea derby-ului cu Benfica. „Dragonii” au 65 de puncte, după 24 de meciuri disputate, în timp ce trupa lui Jose Mourinho ocupă locul trei, cu 58 de puncte.

Benfica țintește victoria în confruntarea cu Porto în vederea luptei la titlu din Liga Portugal. În cazul unui succes obținut de Porto, „dragonii” s-ar distanța la nu mai puțin de zece puncte față de „vulturi”, cu nouă etape înainte de finalul sezonului.

În tur, cele două rivale au remizat, scor 0-0. Porto și Benfica s-au duelat și în sferturile Cupei Portugaliei în acest sezon, partida fiind câștigată la limită de „dragoni”, scor 1-0, grație golului marcat de Jan Bednarek.

Reclamă
Reclamă

În această săptămână, Porto a disputat semifinala din Cupa Portugaliei cu Sporting, pierdută cu scorul de 1-0.

În campionat, în ultima etapă, „dragonii” Francesco Farioli au învins-o pe Arouca cu 3-1, pe teren propriu. Victoria a fost una cu emoții însă, Porto reușind să marcheze două goluri în prelungiri.

Benfica, de cealaltă parte, a învins-o pe Gil Vicente cu 2-1 în ultima etapă, în deplasare. Golurile victoriei trupei lui Jose Mourinho au fost marcate de Antonio Silva și Andreas Schjelderup.

Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui CeaușescuOrașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu
Reclamă

Porto s-a impus ultima dată pe terenul rivalei Benfica în urmă cu aproape trei ani. „Dragonii” câștigau cu 2-1 duelul disputat pe 7 aprilie 2023, în campionat. Au urmat alte trei meciuri disputate pe Da Luz, în toate competițiile, Benfica câștigându-le pe toate.

Benfica a fost eliminată din Champions League, în play-off-ul pentru optimi, de Real Madrid. „Galacticii” s-au impus cu scorul de 3-1, la general. De cealaltă parte, Porto este calificată în optimile Europa League, acolo unde se va duela cu Stuttgart. Partida tur va avea loc la patru zile după derby-ul de pe Da Luz.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Observator
Imagini în premieră cu polițiștii care au ajuns la casa lui Kreiner. Milionarul a mai trăit doar câteva minute
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
Fanatik.ro
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
23:37
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la Indian Wells. Succes în trei seturi pentru româncă
23:27
Andrei Cordea, după eliminarea din Cupă: “Obiectivul nostru este acum câştigarea campionatului!”
23:19
FotoFilipe Coelho, eliminat după ce a intrat pe teren în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj!
23:08
Andrei Rațiu, un nou meci excelent la Rayo Vallecano. Nota primită, după victoria cu echipa lui Horațiu Moldovan
22:45
U Craiova – CFR Cluj 3-1. Oltenii se impun în prelungiri. Pe cine urmează să întâlnească în semifinale
22:42
Amenzi uriaşe pentru Rapid şi Dinamo după incidentele de la derby! Cât trebuie să plătească cele două cluburi
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 3 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 4 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 5 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 6 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe